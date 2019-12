Geen nieuwe editie van veelbesproken Hardshock Festival in Hellendoorn

Er komt geen tweede editie van het Hardshock Festival in de bossen bij Hellendoorn. De gemeente verleent namelijk geen nieuwe vergunning aan het veelbesproken hardcore-festival dat afgelopen zomer na vier jaar terugkeerde in Overijssel.

Voordat het festival in Hellendoorn neerstreek, werd het voor het laatst in 2015 bij de Wijthmenerplas bij Zwolle gehouden. Omwonenden klaagden daar jarenlang over geluidsoverlast dat het feest gaf. De klachten haalden zelfs de Raad van State.

Nadat bleek dat de vergunning die was verstrekt door de gemeente Zwolle onterecht was verleend, besloot de organisator het festival in 2016 naar Almere te verplaatsen. Ook dit bleek geen gelukkig huwelijk en dus streek het hardcore-festival dit jaar neer in de bossen bij Hellendoorn.

Drugsgebruik

Maar ook daar komt geen nieuwe editie van Hardshock. De gemeente Hellendoorn verleent namelijk geen nieuwe vergunning. Volgens de Tubantia vanwege het drugsgebruik op het festival, dat een gevaar zou vormen voor de openbare veiligheid.

De politie nam afgelopen zomer speekseltesten af bij bezoekers en betrapte twintig festivalgangers op het rijden onder invloed van drugs.

Betreuren

De organisatie van het hardcore-festival schrijft op Facebook dat ze de beslissing van de gemeente betreurd. "We waren ervan overtuigd dat we een locatie hadden gevonden waar we onze passie konden blijven uitleven: het organiseren van het Hardshock Festival. We hopen je in de toekomst weer ergens te mogen verwelkomen."