Nieuw sanctiestelsel tegen zendpiraten: steeds meer geweld 'in de ether'

Het Agentschap Telecom (AT), de instantie die zich bezighoudt met de opsporing van etherpiraten, heeft vandaag een nieuw sanctiebeleid bekendgemaakt. Geen hogere boetes, maar er is gekozen voor hele duidelijke nieuwe 'huisregels'. Om zo de eigenaren van illegale zendstations onomwonden te wijzen op de risico's die ze lopen: die variëren van een geldboete tot celstraf. "Zodat iedereen heel concreet weet waar die aan toe is", aldus een woordvoerder van het AT. Intussen verhardt de strijd tussen de etherpiraten en de autoriteiten steeds verder.

Het AT maakte begin dit jaar via RTV Oost al melding van het fenomeen dat het er vandaag de dag in de ether steeds gewelddadiger aan toe gaat.

Zwaar geschut

De piraten met hun illegale zenders zetten steeds zwaarder geschut in. Niet alleen doordat ze met veel krachtigere apparatuur uitzenden, maar zich ook van steeds grovere methoden bedienen om uit handen te blijven van justitie. Onbemande stations die in hoge masten worden opgehangen met asbest er omheen gebonden of een vat olie zodat de AT-medewerkers de zender niet zomaar kunnen ontmantelen. Of zenders die in natuurgebieden worden verstopt of in hermetisch dichtgelaste zeecontainers. Ook komt het steeds vaker tot opstootjes tussen enerzijds de piraten en hun achterban en anderzijds de AT-inspecteurs. Daarbij raken de gemoederen niet zelden behoorlijk verhit.

Harde kern

Het aantal illegale zendstations is de afgelopen jaren overigens al drastisch afgenomen. Voornaamste reden is dat er sinds 2010 zogenoemde bestuurlijke boetes worden opgelegd die fors in de papieren kunnen lopen. Veel etherpiraten hielden het daarop voor gezien. Wat echter overblijft, is een harde kern.

Spitsvondig

Juist deze groep maakt het het AT steeds lastiger door alsmaar spitsvondiger te werk te gaan. Zo wordt de apparatuur vaak bewust neergezet in natuurgebieden van Staatsbosbeheer - de overheid dus - om zo te voorkomen dat een grondeigenaar opdraait voor eventuele opruimkosten. Ontmantelen van deze zenders is vaak uiterst arbeidsintensief en kost kapitalen.

Nieuw boetestelsel

Juist de groep hardnekkige overblijvers vormt het AT een doorn in het oog. Vandaar dat het Agentschap vandaag een nieuw sanctiestelsel heeft gelanceerd. Opvallend detail: in het verleden kon de straf oplopen tot 45.000 euro, voortaan bedraagt de maximum boete 15.000 euro. Met daarbij echter wel de kanttekening dat de boete van 45.000 in de praktijk eigenlijk al nooit werd opgelegd.

Het AT heeft met het nieuwe sanctiestelsel er in de eerste plaats voor gekozen om heel duidelijk richting de zendpiraten te communiceren.

Vanaf vandaag wordt standaard een geldboete opgelegd van 2.500 euro, die kan oplopen tot 15.000 euro.

De hoogte van het bedrag is onder meer afhankelijk van een aantal criteria. "Daarin communiceren we heel transparant. Zaken die meewegen zijn de sterkte van de zender en het bereik ervan, maar ook zaken als de hoogte van een mast en of de apparatuur eventueel storingen heeft veroorzaakt."

De boete van 2.500 euro wordt bovendien verdubbeld, wanneer de apparatuur wordt verstopt, gecamoufleerd, gebarricadeerd of wanneer gebruik wordt gemaakt van een mobiele zendmast, zo maakte het AT vandaag bekend.

Ook kunnen piraten, die in het verleden vaker in de fout zijn gegaan en opnieuw worden gepakt, rekenen op hogere boetes.

Politieversterking

Het AT krijgt bij ontmantelingsacties bovendien voortaan altijd versterking van de politie. Wie toch AT-medewerkers intimideert of te lijf gaat, loopt het risico op een boete van 2.500 euro. Ook wordt bij uit de hand gelopen situaties voortaan in alle gevallen aangifte gedaan bij de politie.

Achter de tralies

Het is uiteindelijk het Openbaar Ministerie dat erover gaat of een etherpiraat zich voor de rechter moet verantwoorden, maar het AT gaat vanaf nu steeds nadrukkelijk inzetten op strafrechtelijke procedures. Daardoor lopen etherpiraten kans op een taakstraf of zelfs het risico achter de tralies te verdwijnen. In dat geval krijgen ze bovendien een strafblad.

Het vernieuwde sanctiestelsel is terug te vinden op de website van het Agentschap.

Geromantiseerd beeld

Het AT stoort zich aan het vaak geromantiseerde beeld dat er rond etherpiraterij bestaat. Een woordvoerder wijst daarbij op storingen die de piraten kunnen veroorzaken. Onder meer bij hulpverleningsdiensten en het alarmnummer 112, wat dan zelfs kan leiden tot gevaarlijke situaties. Ook is het weleens voorgekomen dat piloten in hun cockpit ineens naar de smartlappen van een illegaal station zaten te luisteren. "Dit is en blijft gewoon een criminele activiteit", aldus de AT-zegsman.

Immaterieel cultureel erfgoed Overijssel heeft een lange traditie als het gaat om illegale zendstations. Deze provincie vormt van oudsher zelfs de bakermat van dit fenomeen. De zogenoemde piratencultuur werd in september vorig jaar officieel uitgeroepen tot immaterieel cultureel erfgoed. Nadat in 1932 ‘De Almeloosche Zender’ de landelijke primeur had, volgden er vele honderden liefhebbers. Overijssel kent een rijke traditie als het gaat om etherpiraterij. Al veranderde het fenomeen van plaatjes draaien op zolder tot uitzenden via internet met hypermoderne, professionele apparatuur.