Steenwijkse transvrouw werkt mee aan revolutie bij Protestantse Kerk Nederland

De Protestantse Kerk Nederland (PKN) is sinds deze maand een van de weinige kerken waar transgenders zijn of haar naam kunnen veranderen ten overstaan van God en de mensen. Predikante en transgender Jolanda Molenaar (65) uit Steenwijk dacht mee en leverde teksten aan voor een Dienstboek.

De teksten die zijn opgesteld worden gebruikt om de transpersonen aan God op te dragen. Daarbij wordt ruimte geboden aan zoveel mogelijk emoties, omdat een transitieproces van een transpersoon veel emoties bij betrokkenen losmaakt.

De teksten zijn een aanvulling op het zogeheten Dienstboek. Hierin wordt de vormgeving van kerkdiensten beschreven en de manier waarop in de dienst wordt stilgestaan bij een bijzonder levensgebeurtenis.

Enorm belang

Voor gelovige transpersonen is dat van enorm belang, hierdoor worden ze door God aanvaard en zijn volwaardig lid van de kerk. Jolanda Molenaar is transgender en groeide op in een streng gereformeerd milieu in Waddinxveen. Zij begrijpt als geen ander hoe belangrijk dit is.

Jolanda: "Het is ongelooflijk belangrijk dat dit nu kan. Er wordt uitgedrukt dat transpersonen mogen zijn wie ze zijn, in de kerk en bij God. Het is een bevrijding voor heel veel transgenders."

Klopt niet

Jolanda had altijd het gevoel dat er iets niet klopte met haar lijf. Ondanks dat trouwde Jolanda, toen nog man, en kreeg drie kinderen. Het gevoel werd erger, maar als ze haar gevoel zou volgen zou ze naar de hel gaan. Haar huwelijk strandde.

In 2001 ging Jolanda leven als vrouw. Ze werd ict'er, pastor en voorgangster. "Je kunt pas liefde geven als je houdt van jezelf. Het was een proces van jaren, maar God bracht mij waar ik nu ben. Ik ben thuisgekomen in mijn lijf en in mijn geloof. Ik ben niet ziek en zondig. Hij maakte mij zo."

Teksten

Jolande hielp mee met het schrijven van de teksten. In de teksten wordt geprobeerd ruimte te bieden aan uiteenlopende emoties. "Een transitieproces van een transpersoon is een ingrijpend gebeuren dat veel emoties bij betrokkenen losmaakt. Naast vreugde en rust zijn er gevoelens van verwarring, schuld, boosheid, verdriet of hulpeloosheid", zo laat de Werkgroep Eredienst en kerkmuziek van de PKN weten.

Homoseksualiteit

Vorig jaar was religieus Nederland nog in de ban van de zogeheten Nahsville-verklaring, waarin staat dat christenen homoseksualiteit dienen af te wijzen. Gek genoeg lijkt die verklaring volgens Molenaar juist goed uitgepakt te hebben voor de lhbt-gemeenschap.

Ze vertelt: "Door die verklaring is er in kerken veel gesproken over dit onderwerp en dat heeft positieve gevolgen gehad. Mensen zijn gaan nadenken en dachten: misschien maakt God toch geen onderscheid als het om Zijn liefde gaat."

Of de wijziging in het Dienstboek van de PKN het rechtstreekse gevolg is van de discussie rondom die Nashville-verklaring is de vraag, maar volgens Molenaar is het prachtig dat juist de grootste kerk van Nederland dit nu doet.

Kritiek

De stap van de PKN om wijzigingen in het Dienstboek op te nemen, kan ook rekenen op kritiek. Maarten Klaassen, PKN-predikant in Arnemuiden, noemde het besluit in dagblad Trouw ‘bezwaarlijk en persoonlijk verwerpelijk’.

Volgens Klaassen – die ook een van de initiatiefnemers was van de Nashville-verklaring – is het geslacht geen ‘sociaal construct’ dat veranderd kan worden. Velen in de behoudende hoek, ook van de PKN, denken er zo over. Ondanks de kritiek zette de PKN door.

Vrij

Plaatselijke PKN-gemeenten zijn overigens vrij wat ze met verzoeken van gelovige transgenders doen die hun nieuwe identiteit in de kerk willen vieren. In de praktijk zal het erop neer komen dat kerken gaan weigeren en dat mag ook.