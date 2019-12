Slimme 'snuffelfiets' onderzoekt hoe vies de lucht is in Zwolle

Tien fietsers rijden vanaf vandaag in Zwolle rond met een zogeheten snuffelfiets. Dat is een gewone fiets waarop een klein slim kastje is gemonteerd, dat fijnstof meet en de gegevens doorstuurt. Zo is precies te zien op welke plek en tijdstip in Zwolle de lucht het meest vervuild is. De gemeente wil de gegevens gebruiken om fietsen in de stad veiliger en schoner te maken.

Zwolle wil het fietsen in de stad graag stimuleren. Nu al is Zwolle 'wereldfietsstad', benadrukt verkeerswethouder William Dogger: "Nergens wordt zoveel gefietst in verhouding tot het aantal inwoners als hier in Zwolle."

"Als je weet waar hoge of lage concentraties fijnstof zijn, dan kun je ernaar handelen en je beleid aanpassen, zodat je een gezonde leefomgeving creëert."

Brommers en vieze stank

De tien vrijwilligers die nu een snuffelkastje op hun fiets hebben, zijn allemaal fervente fietsers die veel kilometers in en rond Zwolle afleggen. Een de vrijwilligers, Chiem Bultje, is erg benieuwd naar de resultaten: "Als er een brommer langskomt, dan rijden fietsers in de vieze stank. Ik vind dat heel irritant. Als het goed is, kan ik straks zien hoe de luchtkwaliteit dan is."

Ook de andere snuffelfietsers willen graag weten wat het verschil in fijnstof is tussen fietsen langs een drukke weg of op een vrijliggend fietspad. De gegevens van de snuffelkastjes worden anoniem verzameld en samengevoegd, en zijn online terug te zien. Hun eigen routes kunnen de snuffelfietsers zelfs heel nauwkeurig terugzien.

Experiment

De snuffelfiets is nog een experiment. De gegevens die op deze manier binnenkomen, worden vergeleken met de waardes die het RIVM meet op vaste punten.

Over een jaar is dan duidelijk hoe betrouwbaar deze manier van meten is. Snuffelfiets is gestart in de provincie Utrecht. Zwolle is de eerste Overijsselse gemeente die hieraan meedoet.