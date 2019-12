Czyborra en Van der Water twijfelgevallen bij Heracles Almelo

Lennart Czyborra werd vorige week in het duel met ADO nog aangeslagen van het veld gedragen door leden van de medische staf. De verdediger kwam vervelend terecht na een stevig duel met ADO-aanvaller Crysencio Summerville. Nader onderzoek deze week wees echter uit dat er geen verdere schade aan de enkel te vinden was. “Lennart heeft vandaag weer meegetraind, nu is het afwachten hoe de reactie morgen is. Na de training van morgen kunnen we beslissen", licht Frank Wormuth toe.

Blessure Van der Water

Silvester van der Water is ook nog een vraagteken voor het treffen met Sparta. De aanvaller liep deze week een spierblessure op tijdens de training. "Van der Water gaan we morgen testen. Dat gaat met de dag beter, maar we nemen geen risico met zijn spierblessure", aldus Wormuth.

Duel met Sparta

Met Sparta treffen de Heraclieden een wisselvallige ploeg. Toch staat de promovendus op een keurige elfde plek op de ranglijst en Wormuth ziet de Rotterdammers niet als een typische promovendus. "Ze hebben namelijk permanent een goed niveau. Het is een gedisciplineerde ploeg en ze lijken wel een beetje op ons. Ze werken hard voor elke bal en staan niet voor niets in de buurt van ons op de ranglijst."

Vijftigste Eredivisiewedstrijd Wormuth

Frank Wormuth is zondag voor de vijftigste keer hoofdtrainer van Heracles Almelo bij een Eredivisieduel (W22, G6, V21). Van alle trainers die de Heraclieden meer dan 34 wedstrijden onder hun hoede hadden noteert de Duitser het hoogste winstpercentage in de Eredivisie (44,9%)

Live op Radio Oost

De wedstrijd tussen Sparta en Heracles is zondag vanaf 16.45 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.