Almelo wil meer camera's in strijd tegen illegaal dumpen van afval

In juni dit jaar startte Almelo een proef met cameratoezicht bij twee milieuparken en een ondergrondse container. Aanleiding was de overlast die inwoners ervaren door plastic zakken vol afval, maar ook meubilair dat mensen naast afvalbrengpunten dumpen.



Succes

Op dit moment is er cameratoezicht op het milieuplein bij winkelcentrum De Gors in de Windmolenbroek, bij het milieuplein bij de Albert Heijn aan de Nieuwstraat en bij de ondergrondse container aan de P.C. Boutenstraat.



Omdat de eerste resultaten van de proef laten zien dat er minder afval wordt bijgeplaatst, wil het college van burgemeester en wethouders vanaf 1 januari alle milieupleinen en ondergrondse containerlocaties aanwijzen als plek waar cameratoezicht kan plaatsvinden.

"Door nu alle milieupleinen en ondergrondse containers in de stad aan te wijzen, kan er straks op al deze plekken cameratoezicht plaatsvinden. Dat zal gebeuren door een mobiele installatie, telkens op wisselende locaties", zegt wethouder Van Mierlo van Duurzaamheid.



Via het Afvalfonds Verpakkingen betalen producenten van verpakkingsmateriaal ieder jaar een bijdrage voor het verminderen van de hoeveelheid zwerfafval. De mobiele camera's kunnen volgens het college volledig uit deze bijdrage betaald worden.

Kunstgras

Op verschillende manieren probeert de gemeente illegale afvaldump tegen te gaan. Kunstgras en bloemen rondom afvalcontainers helpen bij het tegengaan van bijplaatsingen. Twente Milieu haalt meerdere keren per week in extra rondes afval weg en zet afvalcoaches in.



Daarnaast hangen er sinds dit najaar stickers bij milieupleinen waarop staat hoeveel minuten het kost om afval naar de Turfkade te brengen. Inwoners van Almelo kunnen bij het afvalbrengpunt gratis tot vijfhonderd kilo afval per jaar storten.