Studenten ROC van Twente bedenken ict-oplossingen voor zorgsector

Studenten ICT en gezondheidszorg steken de koppen bij elkaar om slimme en praktische oplossingen te bedenken deze week. Elk groepje heeft een eigen opdracht die bedacht zijn door zorginstanties. "Tegenwoordig zie je heel veel dat zorg en technologie samengaat met het oog op innovatie", zegt studente gezondheidszorg Danique Evers. Zij bouwt met haar projectgroep een website en applicatie genaamd 'De Zorgcirkel'.



"Wij maken een vragenlijst voor een cliënt. Deze moet dan ook ingevuld worden door buren, familie en zorgverleners. Vanuit daar gaan zorgprofessionals kijken welke zorg die cliënt nodig heeft", aldus de studente.



Samenwerking ICT en zorg

Vandaag moeten de studenten hun project 'pitchen' bij de diverse zorginstanties. Danique heeft er vertrouwen in, maar het verliep niet de hele week vlekkeloos tussen de studenten ICT en gezondheidszorg in haar groep. "De communicatie was best lastig. Zorgverleners zijn best sociaal, ICT'ers zijn meer taakgericht."



Na een week samenwerken heeft de projectgroep er vertrouwen in en zijn klaar voor hun pitch. "De samenwerking gaat nu wel goed. We hebben het zo gezellig dat we van plan zijn nog een drankje met elkaar te doen."

Groep groeit naar elkaar toe

Het derde jaar van de bootcamp verschilt daarin niet veel van voorgaande jaren, zegt organisator Rik Schrijver. "Aan het begin komt het altijd moeilijk op gang, maar je ziet gaandeweg de week dat de groep steeds meer naar elkaar toegroeit. Vorig jaar was er een winnend team die de prijs heeft geweigerd en dit liever om liet zetten naar een etentje met hun groep."



Naast dat de ideeën van de studenten misschien doorgezet worden in de praktijk, maken de teams ook dit jaar kans op een prijs. Na beoordeling van een jury bestaande uit zorgverleners krijgen de drie beste ideeën een geldbedrag.



Winnaars

Evers en haar team komen uiteindelijk op derde plek met hun website. Zij kunnen met het bescheiden bedrag van honderd euro samen een drankje doen. De winnaar van dit jaar is het team dat de website voor de application bootcamp heeft gemaakt. Zij gaan met een bedrag van tweehonderdvijftig euro naar huis.