Laurens van der Velde nieuw bestuurslid Stichting FC Twente ‘65

Met de 38-jarige Van der Velde uit Enschede bestaat de Stichting FC Twente ’65 inmiddels uit vier personen. Naast Van der Velde zijn dat voorzitter Wim Boomkamp, penningmeester Mark Rouwhorst en bestuurslid Axel Fuhri Snethlage. Van der Velde is voorgedragen door ledenvereniging ‘Twente, verenigt!’. Het is de bedoeling dat de Stichting nog met een persoon wordt uitgebreid.

Succesvolle toekomst

"FC Twente is een bindende factor in deze regio, in goede en in slechte tijden. Dat hebben we de afgelopen jaren kunnen zien toen velen de schouders eronder hebben gezet om FC Twente op de been te houden. In die hechte samenwerking ligt het fundament voor een succesvolle toekomst, in alle opzichten. Vanuit de rol in het stichtingsbestuur draag ik graag bij aan een goed bestuur dat daarbij hoort", laat Van der Velde in een eerste reactie weten.