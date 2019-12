Cyriel Dessers uitgeroepen tot Eredivisie-speler van de maand november

In samenwerking met datapartner Opta kiest de Eredivisie CV iedere maand een speler van de maand op basis van verschillende data. Met elf doelpunten is Dessers momenteel topscorer van de eredivisie én een clubrecord rijker: Dessers is de eerste Heraclied die in zijn eerste vijftien eredivisiewedstrijden elf keer tot scoren kwam. Het vorige record stond op naam van Herman Morsink met tien doelpunten in het seizoen '63/'64.

Merkel in team van de maand

Naast de 'speler van de maand' wordt er ook een 'team van de maand' gekozen. Hier is voor de maand november ook een plek ingeruimd voor Heracles-middenvelder Alexander Merkel, die in de afgelopen maand tweemaal trefzeker was.

Lennart Czyborra

Vorige maand viel met Lennart Czyborra ook al een andere Heraclied in de prijzen bij deze verkiezing. De verdediger won de prijs voor het talent van de maand oktober.