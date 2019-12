Twee juffen ernstig ziek, dus staat groep 8 van De Zaaier Nieuwleusen op tegen kanker

"Onze juf is ziek, ze heeft kanker, dus we willen als klas heel graag een actie houden voor KWF Kankerbestrijding." Hoe dichtbij komt de ziekte voor de leerlingen van groep acht als hun juf Annemarie vertelt dat ze borstkanker heeft en dat ze zware behandelingen moet ondergaan?

Ook juf Dianne, die deze klas had toen de kinderen in groep zes zaten, is twee jaar geleden uitgevallen toen bleek dat zij kanker had. Het gaat gelukkig goed, maar ze is nog niet beter.



Groep acht van basisschool de Zaaier staat daarom op tegen kanker en organiseert op school een markt om geld in te zamelen voor KWF. En de hele school helpt mee.

Tosti's en broodjes knakworst

De kinderen verkopen tosti’s en broodjes knakworst, zodat je gezellig kunt lunchen op school. In de Beauty-hoek kan je je haar laten vlechten of je nagels laten lakken. Er zijn mooie prijzen opgehaald bij de ondernemers in het dorp, die worden verloot. Met een stempelkaart die je voor één of twee euro koopt, wordt per activiteit wat 'geld' afgestreept van de kaart.



De opbrengst gaat in zijn geheel naar KWF Kankerbestrijding. De leerlingen hebben ook geregeld dat twee weken lang de flessenbonnen bij de lokale supermarkt naar 'hun' goede doel gaan en ook de collecte van de Kerstviering van school is voor juf Annemarie en juf Dianne.



Trots

In de klas wordt open gesproken over de ziekte van de juf. Verschillende leerlingen hebben in hun eigen omgeving ook al eens te maken gehad met de ziekte. Het overlijden van een opa bijvoorbeeld. Het idee van de actie komt dan ook vanuit de leerlingen zelf.



Juf Chantal, de directe collega van Juf Annemarie, is heel trots op de klas. "Ze doen dit helemaal zelf. Dat is toch fantastisch? Het geeft aan hoe betrokken deze leerlingen zijn bij de school en bij elkaar. Als Zaaier-team steunen wij groep acht volledig. Wij hopen dat er heel veel mensen komen, iedereen is welkom."

Woensdagmiddag 11 december is iedereen welkom op markt, die duurt van 12.15 uur tot 13.45 uur.