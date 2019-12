Zorgonderneemster optimistisch ondanks twee faillissementen en claim van zes ton

Thuiszorginstelling CareFree uit Enschede is vandaag failliet verklaard door de rechtbank in Almelo. Directrice Rima Lahdo bevestigt het faillissement. "Het personeel heeft het aangevraagd", zegt ze.

Het is de tweede keer dit jaar dat Lahdo te maken krijgt met een faillissement. In juli ging haar andere onderneming, Care Free Twente, failliet. Dat bedrijf raakte in opspraak omdat er met niet-gediplomeerd personeel werd gewerkt. Ook zou het hebben gefraudeerd met de uren.

Care Free Twente bood zorg aan allochtonen en lag al langere tijd overhoop met zorgverzekeraar Menzis. Nadat Menzis 600.000 euro terug eiste van de directrice bezette zij samen met haar personeel en cliënten het hoofdkantoor van Menzis in Enschede.

De protestactie leidde niet tot een oplossing. In juli sprak de rechtbank het faillissement uit over Care Free Twente. Tien cliënten werden overgeschreven naar de bijna gelijknamige thuiszorginstelling CareFree dat dus vandaag failliet is verklaard. Volgens Lahdo zijn deze cliënten elders ondergebracht, maar zouden ze dolgraag terug willen naar CareFree als die mogelijkheid er was.

"Geen persoonlijk drama"

Ondanks twee faillissementen in een jaar tijd, spreekt directrice Lahdo niet van een persoonlijk drama. "Het leven gaat door. Ik heb mijn kinderen en mijn familie. Het is vooral erg jammer voor de cliënten."

Ook over de claim van Menzis zegt ze zich geen zorgen te maken. "Ik heb niets verkeerd gedaan. Het geld dat is binnengekomen is altijd geïnvesteerd in het personeel en in het bedrijf." Eerder zei ze over de claim: "Er is nooit gefraudeerd. Wij hebben alleen goede zorg willen bieden. In dienst van de samenleving."