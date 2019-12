Ook politici in Deventer willen af van de bladblazer

De PvdA in Deventer heeft vragen gesteld over het gebruik van benzine-aangedreven bladblazers. De partij wil weten of het college nadenkt over een alternatief. Ook GroenLinks-voorman Tjeerd van der Meulen strijdt al jaren tegen het gebruik van bladblazers.

Het gebruik van benzine-aangedreven bladblazers is al langer een vraagstuk, maar afgelopen weekend kwam het opnieuw in het nieuws door een item in het tv-programma Zondag Met Lubach. Bladblazers geven overlast, veroorzaken vervuiling door de enorme CO2-uitstoot en zijn dodelijk voor insecten, zo somt het programma op.

"Die luchtvervuiling, stank en geluidsoverlast van wel 120 decibel kunnen tot het verleden behoren als de gemeente Deventer overstapt naar een alternatief", beschrijft Baran Aydin van de PvdA.

Fervent anti-bladblazer

Een alternatief zouden elektrische aangedreven bladblazers kunnen zijn. "[Een bladblazer met] een elektrische motor is geluidsarm, stinkt niet en produceert geen extra luchtvervuiling in de wijken."

GroenLinks-collega Van der Meulen zou het liefst helemaal af willen van de bladblazer. "Ik heb een hele duidelijke mening over het gebruik van bladblazers", beaamt hij. "Ik ben een fervent anti-bladblazer. Ik heb dan ook een hark in de schuur staan."

'Bladblazer onnodig'

Van der Meulen: "Bij grote hoeveelheden is het soms noodzakelijk om een bladblazer te gebruiken, maar in heel veel situaties gaat het om kleine hoeveelheden blad en is een bladblazer onnodig."

De PvdA wil van het college weten of Deventer terughoudender kan zijn in het bladvrij maken van de stad. "Terughoudend zijn met de plaatsen die we bladvrij maken, kan helpen de natuurlijke kringloop zoveel mogelijk in stand te houden."