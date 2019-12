'Noodknop' om illegaal gokken op voetbalwedstrijden te verbergen: OM eist cel tegen Enschedeërs

Het openbaar ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen geëist tegen twee mannen uit Enschede. Het OM verwijt de mannen van 48 en 54 jaar leiding te hebben gegeven aan een criminele organisatie die illegale gokmogelijkheden op voetbalwedstrijden aanbood.

Daarnaast verdenkt het OM de verdachten van witwassen en het ontduiken van kansspel- en inkomstenbelasting.



Uit een getapte verklaring tussen de verdachten zou volgens de officier van justitie blijken dat geld de belangrijkste drijfveer was: “We verdienen net zoveel als een coffeeshop”, “wie kan er 50.000 verdienen! Alleen fabriekseigenaren.. een minister verdient maar 6000”.



De 54-jarige verdachte werd daarnaast nog vervolgd voor het voorhanden hebben van vuurwapens met munitie, steekwapens, een stroomstootwapen en busjes pepperspray.

Criminele organisatie

Het onderzoek door het OM is in het voorjaar van 2015 gestart na aangifte door de Kansspelautoriteit (KSA). Op 4 april 2016 vonden er op vijftien locaties in Nederland, Duitsland en Oostenrijk doorzoekingen plaats. Volgens het OM stonden de verdachten aan de top van een criminele organisatie waarbij ze illegaal online kansspelen aanboden in diverse steden in Midden– en Oost-Nederland. Er kon gewed worden op voetbalwedstrijden en het was mogelijk om op verschillende opties in te zetten, zoals de eindstand, het aantal gele kaarten en het aantal strafschoppen van een wedstrijd.

De verdachten waren volgens de officier van justitie de bedenkers en uitvoerders en stuurden anderen binnen de organisatie aan. Er waren samenwerkingsverbanden met voornamelijk Turkse koffiehuizen, belhuizen en culturele stichtingen op tientallen locaties in Nederland, waarvan negen locaties voor het onderzoek werden geselecteerd.



Op de goklocaties waren mensen die voor het overgrote deel werden uitgekozen omdat ze door hun slechte persoonlijke situatie makkelijk waren over te halen. Deze personen werd een strafbeschikking aangeboden, die door acht van de twaalf is betaald.



Noodknop

Op de verschillende locaties was er een zogenaamde 'noodknop' die er voor zorgde dat de computerschermen naar een Google-startscherm overschakelden. Zo konden de controles door de Kansspelautoriteit worden ontweken.



Over de illegaal uitgekeerde prijzen werd geen kansspelbelasting afgedragen. De belastingdienst heeft het fiscale nadeel hierdoor berekend op minimaal 6,5 miljoen euro. De uiteindelijke illegale winst van de verdachten bedroeg minimaal acht miljoen euro. Een ontnemingsprocedure is inmiddels opgestart.

Van de opbrengst van de illegale gokpraktijken hebben de mannen geïnvesteerd in nieuwe illegale gokactiviteiten, auto’s en vastgoed in binnen- en buitenland. Ook werden grote contante stortingen gedaan op diverse Nederlandse en Duitse bankrekeningen. Daarnaast deed een van de verdachten in twee jaar tijd contante uitgaven voor een bedrag van 475.000 euro.

Gevangenis

De officier vindt dat het in deze zaak om grootschalig illegale gokactiviteiten gaat onder leiding van de mannen uit Enschede waar grote geldbedragen mee gemoeid zijn. “De verdachten en hun medeplegers probeerden op allerlei manier om buiten het zicht van de overheid te blijven. Daardoor kon de winst worden witgewassen en fiscale fraude worden gepleegd,” aldus de officier.



Tegen beide mannen is dertig maanden cel geëist. Tegen de man van 54 jaar die ook de wapens in bezit had, is daarbovenop vijftien maanden gevangenisstraf geëist.

De behandeling van de strafzaak gaat morgen verder met de pleidooien en dan zal de rechtbank ook bekend maken wanneer zij uitspraak doet.