Ook ophef om excuses Forum-Statenlid Hesselink uit Albergen over groepsverkrachting

Forum-Statenlid Stijn Hesselink uit Albergen bood vanmiddag op Twitter zijn excuses aan voor zijn 'voorbarige conclusies' over de groepsverkrachting in Den Bosch . Maar de excuses maken bij zijn volgers net zo veel los als de initiële beschuldiging zelf.

'Mijn tweet gister over de vreselijke delicten in Den Bosch was te voorbarig', schrijft Hesselink. 'Vaak weet je in dat soort gevallen in welke richting je het moet zoeken, maar in dit geval lag het tot mijn verbazing toch anders. Dat had ik niet moeten doen en daarmee is wat mij betreft de kous af.'

Hesselink reageert daarmee op de commotie die was ontstaan toen hij gisteren suggereerde dat de groepsverkrachting was gepleegd door allochtonen. 'Zes van de acht verdachten zijn neven', schreef Hesselink. 'Dan weet je al in welke richting je het moet zoeken. Het waren vast Scandinaviërs #ahum'.

Zijn conclusies waren overhaast, zo bleek toen bekend werd dat de verdachten van de groepsverkrachting autochtone Brabanders zijn. En dus verwijderde Hesselink zijn tweet en plaatste een nieuwe, met excuses. Maar die excuses vallen op social media niet in goede aarde:

Hesselink zegt over de situatie dat de kous af is. Hij heeft zelf niet meer gereageerd op de reacties.