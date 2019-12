Expeditie Oost: Sinterklaasgedichten in 't Nedersaksisch. Joa, joa, echt woar

"Nu het Nedersaksische een officiële taal is, willen wij het ook meer onder de mensen brengen. Bij jong en oud. Deze dichtmiddagen zijn daar een goed voorbeeld van", aldus Adrie Hemmink, één van de bevlogen mensen van het Twentehoes.

Een gedicht vuur Sinterkloas (Foto: Team Expeditie Oost)

Het officiële moment

Op woensdag 10 oktober tekenden onder meer minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken, de gedeputeerden cultuur van de provincies Overijssel het convenant voor de erkenning van de Nedersaksische taal.

Dichten in 't Twents (Foto: Team Expeditie Oost)

Erkenning

De bijeenkomst was in het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. Met de ondertekening van het convenant erkennen het Rijk en de regionale overheden het Nedersaksisch als een wezenlijk, volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taal in Nederland. De overheden spreken met het convenant af dat ze zich in gaan spannen om het Nedersaksisch te behouden en het gebruik ervan te bevorderen.

Op onmeunig völ plek'n

Het Nedersaksisch wordt gesproken in Overijssel, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Oost Veluwe, de Achterhoek en in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (provincie Friesland). Het sluit in taalkundige zin aan bij het Nedersaksisch/Nederduits in Noord-Duitsland, dat in de meeste Duitse deelstaten erkend is in het kader van deel III van het Europese Handvest.

Benieuwd hoe Team Expeditie Oost het ervan afbracht in het dialect, kijk dan onderstaande video voor het eventuele schokeffect!