Kerstbomenstress in Deventer stadstuintje op de verjaardag van Sinterklaas

Het betekent dat de kerstbomenverkoper op de verjaardag van Sinterklaas met gezonde spanning door zijn stadstuin schuifelt. Tussen de talloze kleine, grote, dikke en dunne kerstbomen door. Emmers naar buiten slepen, de inpakmachine verplaatsen, een boom in een pot zetten, de buitenkachel testen. "Ja, het is hier klein. Maar dat geeft helemaal niks."

Handel

Samen met zijn zoons runt hij al 33 jaar de kerstbomenhandel in de Enkstraat, ingeklemd tussen de muren van zijn achtertuin. En ook aan de zijkanten van het huis zijn bomen strak tegen elkaar geparkeerd. "Ik vind het gewoon hartstikke leuk werk en mijn twee zoons ook. De kleinkinderen komen en lopen tussen de bomen door. En het is natuurlijk ook handel."

De bomen zijn er in allerlei soorten en maten, allemaal met kluit. "Uit het kerstbomenbos in Ommen", glundert Warner. Het gros staat nu bij hemzelf in de tuin. Maar in de tuin van één van zijn zoons staat een reserve-voorraad. Voor als de verkoop voorspoedig verloopt. "Tot en met Eerste Kerstdag verkopen we ze nog. Dan is het voorbij. Laten we hopen dat het weer goed gaat. Het is altijd mooi als het weer lukt."