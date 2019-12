"Het afscheid is het moeilijkst, maar dat hebben we er graag voor over"

Samen met man en kinderen heeft Marion nu Benno in huis als PuppyPleegGezin (PPG) voor KNGF Geleidehonden. De pup was zeven weken toen ze hem kregen en is nu elf maanden oud. Ze leren hem te wandelen zonder overal te snuffelen, Benno moet mee naar de winkels en ook wanneer ze uit eten gaan.

"Dat is zodat hij overal leert te zijn zonder te gaan dollen of snuffelen. Na een jaar leert hij op de 'universiteit' in Amstelveen de fijne kneepjes van het werk", legt Marion uit.

Pleeggezinnen gezocht

Het KNGF heeft dringend nieuwe pleeggezinnen nodig, met name in het oosten van het land. "Het KNGF werkt door het hele land en we hebben consulenten die de PPG's thuis of in de buurt bezoeken", vertelt Eveline Lentz van het KNGF.

Eveline van KNGF geleidehonden vertelt waarom juist in Overijssel PuppyPleegGezinnen gezocht worden

Je hoeft geen ervaring te hebben met honden, als je maar tijd, liefde en geduld hebt om een pup in huis te nemen. Wie zich meldt om PPG te worden krijg eerst bezoek van een consulent om in een gesprek te ontdekken of wederzijds de verwachtingen rond het opvoeden van een pup kloppen. Na dat gesprek, een e-learning duurt het nog vier maanden of langer voor je een pup thuis krijgt.

Puppy's opvoeden werkt verslavend

De familie Seppenwoolde heeft nu een tweede pup in huis en dat zal waarschijnlijk niet de laatste zijn. "Het is zo leuk om te doen, ik kan geen negatief ding bedenken. Ja, je staat wel eens in de regen, maar dat hoort er nu eenmaal bij."

Het hele gezin helpt mee met de opvoeding van Benno, ze gaan er mee wandelen en naar de supermarkt. "Maar natuurlijk is het ook gewoon een hond, dus gaan we elke dag lange wandelingen maken waarbij hij zijn energie kwijt kan. We spelen ook met andere honden of rennen lekker door het bos."

Ik wil een pup

KlaarWakker, de ochtendshow op Radio Oost, steunt de zoektocht naar PuppyPleegGezinnen en wil geld bij elkaar halen voor de opvoeding van een pup voor één jaar. Steun de actie met jouw donatie. De opbrengst gaat rechtstreeks naar KNGF Geleidehonden.

Presentator Jan-Willem Kobes, heeft zelf ook drie pups in huis gehad en vertelde daarover in het programma Sarah!.

SARAH! over de actie voor KNGF

KNGF Geleidehonden leidt jaarlijks ongeveer tweehonderd honden op voor de inzet als geleidehond. Dat gaat om het geleiden van mensen die blind of ernstig slechtziend zijn, mensen met PTSS of kinderen met autisme. Ook worden honden getraind om te helpen bij dagelijkse handelingen voor mensen met een lichamelijke handicap.