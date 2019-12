Minister Knops staat achter Europese regels voor het verlenen van staatssteun aan voetbalclubs

GroenLinks had Kamervragen gesteld naar aanleiding van een rapport van onderzoeker Tsjalle van der Burg van de Universiteit Twente over de steun van de gemeente Enschede aan FC Twente.

'FC Twente, Feyenoord en de Europese regels voor staatssteun'

In het rapport concludeert Van den Burg dat de steun die FC Twente in 2017 en 2019 kreeg van de gemeente, niet in lijn was met de Europese regels. Van der Burg stelt dat de gemeente Enschede de steun aan FC Twente in 2017 en 2019 niet bij de Europese Commissie heeft gemeld. Volgens de gemeente was een melding aan de de Europese Commissie niet nodig, omdat een extern bureau de steunmaatregelen had goedgekeurd.

De kritiek van GroenLinks was dat de Europese Commissie niet alle klachten naar staatssteun behandelt. In principe kan elke burger een klacht indienen bij de Europese Commissie over vermoedelijke ongeoorloofde staatssteun aan een voetbalclubs.

Maar Van den Burg schreef in zijn rapport dat klachten van onder meer individuele burgers en concurrerende bedrijven op de stapel kunnen blijven liggen. "De Commissie is niet verplicht hier met een officieel oordeel op te reageren", schreef de UT-onderzoeker in zijn rapport.

Knops

Minister Knops is het niet eens met die kritiek. "Elke belanghebbende kan een klacht bij de Europese Commissie indienen over mogelijk onrechtmatige steun." Ook kan de Europese Commissie volgens Knops zelf een onderzoek opstarten.

Een gemeente moet volgens Knops eerst zelf onderzoeken of een bijdrage aan een voetbalclub 'steunverlening' of 'staatssteun' is. Er zit een verschil tussen deze twee begrippen. Als blijkt dat hulp aan een voetbalclub inderdaad staatssteun is, dan is er een meldingsplicht bij de Europese Commissie.

De gemeente Enschede had de steun van FC Twente niet aan de Europese Commissie gemeld, omdat het geen staatssteun, maar steunverlening was. Dat bleek volgens de gemeente uit externe onderzoeken.

Knops schrijft nog wel dat als een gemeente in strijd handelt met de Europese regels, dat de verleende steun kan worden teruggevorderd. De minister gaat niet specifiek in op de steun die FC Twente in 2017 en 2019 kreeg.

Druk

GroenLinks vroeg ook nog aan Knops of hij vindt dat gemeenten onder druk worden gezet om financiële steun te verlenen. Volgens de partij kan het zijn dat gemeenten 'bijna gedwongen' zijn om steun te verlenen, omdat de gemeenten nog verder in de problemen komen als een club echt failliet gaat. Bijvoorbeeld omdat er een groot stadion achterblijft.

Knops benadrukt dat het echt aan de gemeente zelf is, of ze steun wil geven aan voetbalclubs. De gemeenten moeten volgens hem zelf de gevolgen van het wel of niet steunen inschatten.

Geen competitievervalsing

In ieder geval vindt Knops het geen probleem voor de voetbalcompetitie dat clubs worden gesteund door gemeenten. GroenLinks was bang voor "oneerlijk voordeel op sportief vlak". Deze mening deelt Knops niet, zo schrijft hij.