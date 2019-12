Boeren roepen op tot blokkeren distributiecentra Overijsselse supermarkten

Boeren van Farmers Defence Force (FDF) broeden op een plan om rondom de kerstdagen de voedselvoorziening plat te leggen. In een groepschat van FDF stellen leden voor om distributiecentra van Overijsselse supermarkten minimaal 48 uur te blokkeren. Onder meer die van de Jumbo in Raalte en Albert Heijn in Zwolle worden meerdere malen genoemd.

De boeren zijn nog steeds niet blij met het kabinetsbeleid als het gaat om stikstofuitstoot en PFAS-normen. Vorige maand presenteerden ze eigen plannen om de uitstoot te verminderen, maar die zijn niet overgenomen, aldus de FDF.

"Jumbo vooral pakken, die is voorloper van alle ellende", zegt één van de leden. "Door de levering van supermarkten af te sluiten verplicht je burgers naar boerderijwinkels te gaan. Dan ziet men waar de producten eigenlijk vandaag komen..." En: "Als we alles tegelijk vastzetten, deuren pot dicht en geen eten en drinken binnen laten, gaan ze met een dag of wat wel door de knieën", zijn enkele reacties.

Oproep

De plannen van leden ontstonden nadat de 'regiobeheerders' van Farmer Defence Force een oproep plaatsten in de groep. "Het gaat gebeuren!! Strijders, we gaan ons organiseren in groepen van maximaal vijftig voertuigen. Meld je bij de regiobeheerder."

Ook roepen meerdere boeren op tot blokkeren van wegen en knooppunten.

Data

Wanneer en óf de acties uitgevoerd worden, is nog niet bekend. "Maandagavond hebben wij vergadering over de actie (...) Ga niet speculeren in de appgroepen, dit heeft totaal geen zin. Wij willen enkel weten op wie we kunnen rekenen", laat een regiobeheerder weten in de groepschat.