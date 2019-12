Handbalster Martine Smeets overtuigend naar hoofdronde WK met Oranje

Handbalster Martine Smeets uit Geesteren heeft zich met Oranje gekwalificeerd voor de hoofdronde van het WK in Japan. De plek in de tweede ronde werd donderdag veiliggesteld door een overtuigende 36-23 zege op Servië.

Met snel en gevarieerd aanvalsspel nam Nederland vroeg in de wedstrijd afstand van het slordig spelende Servië. Halverwege leidde Oranje al met 20-12. Die voorsprong kwam na rust geen moment meer in gevaar in de Aqua Dome in Kumamoto. Bondscoach Emmanuel Mayonnade kon zelfs volop gaan wisselen, al ging het niveau daardoor wel iets omlaag.

Polman topscorer

Estevana Polman was met acht treffers de topschutter. Smeets kwam niet tot scoren. In de selectie van Oranje is Annick Lipman uit Zwolle één van de drie keepsters, maar zij zat - net als bij de vorige wedstrijden - op de tribune.

Voor Oranje staat morgenmiddag nog één poulewedstrijd in de voorronde op het programma. Koploper Noorwegen is dan de tegenstander. Beide ploegen zijn al verzekerd van een plek in de volgende ronde, maar het duel is nog wel van belang: de punten die in de voorronde worden behaald, gaan mee naar de hoofdronde.