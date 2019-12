Recordaantal drugslabs opgerold, politie worstelt met aanpak

Nooit eerder trof de politie in een jaar zoveel synthetische drugslabs aan in Oost-Nederland (Overijssel en Gelderland samen). Het aantal dumpingen van drugsafval in woonwijken en in de natuur daalde wel. De dumpingen piekten vorig jaar met 55. In heel 2019 telde de politie 'slechts' 26 dumpingen.

Moeizame bestrijding

Maar die daling betekent niet dat er minder wordt geproduceerd of geloosd. De politie gaat ervan uit dat criminelen het afval wellicht op een andere manier kwijtraken, bijvoorbeeld in het grondwater. Overijssel en Gelderland zijn met deze cijfers in enkele jaren uitgegroeid tot drugsprovincie's. De bestrijding door politie Oost-Nederland komt alleen maar moeizaam op gang.

"Het was een nieuw fenomeen voor ons in 2018", zegt hoofd van de regionale recherche Guus Philips in een interview met Omroep Gelderland. "De dumpingen van vaten vol synthetische drugsafval was daarvoor vooral iets wat we uit Brabant kenden." Inmiddels is ook politie Oost-Nederland bewust van de urgentie. Maar een effectieve aanpak is er nog nauwelijks. Intern is de politie nog bezig alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. En dat kost tijd, zegt Philips.

Cijfers Onder de regio Oost-Nederland vallen de provincies Overijssel en Gelderland. De cijfers van de afgelopen jaren laten zien dat er in Gelderland vaker drugslabs worden aangetroffen dan in Overijssel. Over dit jaar zijn de cijfers nog niet bekend per provincie, enkel per regio.