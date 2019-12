Broer Rasta blikt voor eerst terug op affaire donatie-website: 'Alles kwijt, maar ben gezond'

Broer Rasta is veel kwijtgeraakt, maar staat ondanks alles positief in het leven (Foto: Ayla van de Bovenkamp)

Hij is alles kwijt: de kapitale villa, zijn sportwagen en tot overmaat van ramp stond de belastingdienst recent op de stoep met een forse claim. Maar Broer Rasta staat bewonderenswaardig positief in het leven. "Ik leef nog en ben gezond. Soms is opnieuw beginnen ook heel erg mooi." Voor het eerst blikt hij nu terug op de spraakmakende affaire rond zijn donatie-website Dream or Donate.

Broer Rasta blijkt intussen alweer met nieuwe plannen rond te lopen. Hij stort zich nu vol overgave op een tweede carrière in de muziek. Waarbij hij de negatieve ervaringen van de afgelopen turbulente maanden van zich af zingt.

Paniek

De paniek was deze zomer groot toen de donatie-website Dream or Donate ineens uit de lucht ging. Via deze website waren allerlei inzamelingsacties gehouden voor onder andere zieke mensen.

Naar verluidt 1,9 ton leek in rook opgegaan en tientallen gedupeerden deden aangifte van oplichting. Broer Rasta verklaarde dat zijn website was gehackt, maar tegelijk liet hij van meet af aan weten dat hij iedereen tot op de laatste cent zou terugbetalen. Tot scepsis van de gedupeerden.

Villa verkocht

De verrassing was dan ook groot toen Broer Rasta zijn rietgedekte villa met zwembad in de buurtschap Witharen bij Ommen, zijn sportwagen en een aantal kostbare bronzen dierenbeelden te koop zette, om zo zijn schulden af te kunnen lossen. RTV Oost meldde eerder deze week dat de rastafari inderdaad woord had gehouden en vrijwel iedereen had terugbetaald.

Dat lukte vooral van de opbrengst van de villa. "Al is die ver beneden de prijs verkocht. Maar dat weet je vooraf als je onder die omstandigheden je huis moet verkopen. Waar ik nu woon? Ik logeer bij vrienden."

Politieonderzoek loopt nog

Een politiewoordvoerder liet niettemin weten dat het politieonderzoek nog loopt omdat "een klein aantal mensen" nog geen geld heeft gezien. "Dat klopt", zegt Broer Rasta. "Maar dat gaat echt om een handjevol mensen. Het gaat maar om een paar duizend euro. Met deze mensen ben ik in gesprek en zij hoeven zich geen zorgen te maken: ook dit komt goed."

Aanslag fiscus

Ondanks dat de fiscus recent bij hem aanklopte. "Met een behoorlijke aanslag. Ik ga geen bedrag noemen, maar het is meer dan ik kan betalen. Het zal dus wel de schuldsanering worden. Maar zoals gezegd: ik ben gezond. En ja, ook de laatste mensen krijgen hun geld."

Carrière in muziek

Broer Rasta stond in een vorig leven bekend als Robert-Jan Mastenbroek, een begenadigd muzikant. Die talenten gaat hij nu opnieuw aanwenden. "In het verleden maakte ik vaak muziek, waarvan ik wilde dat anderen die ook mooi vonden. Een stuk commerciëler. Voortaan maak ik alleen nog de muziek die ik zelf leuk vind."

Wat dat wordt? "Nederlandstalige reggae. Waar de teksten over gaan? De zon, positieve energie, eerlijk en ook heerlijk eten. En dus niet over zaken als liefdesverdriet, over shit en hoe beroerd de wereld is. Maar dat we met z'n allen de schouders eronder moeten zetten. En ik ben ervan overtuigd dat er een generatie klaar staat die daar ook echt wat aan kan doen."



Muziek als uitlaatklep

Zijn grote liefde, de muziek, geldt nu als een belangrijke uitlaatklep voor hem. "Ik zing alles live in, en dan zing ik ook echt alles van me af. Naast Nederlandstalige reggae heb ik overigens ook een Engelstalig nummer opgenomen. Daarin zing ik: Papa, let us roar like a lion: papa, laat ons brullen als een leeuw. Waarmee ik wil zeggen dat je nooit moet opgeven. Dat je jezelf moet zijn. Dat geldt ook voor mezelf. Of dat slaat op wat er allemaal rond Dream or Donate is gebeurd? Tuurlijk, daar heeft het alles mee te maken."

Bevrijding

De muziek werkt zodoende louterend voor hem. Misschien wel therapeutisch. "Vooral dit liedje werkt voor mij als een bevrijding. Ik mag weer mezelf zijn. Uiteraard heb ik dingen verkeerd gedaan. Maar dat heb ik allemaal netjes opgelost. Al zullen er altijd mensen zijn die me een oplichter blijven noemen. Weet je, het zal heus nog wel even voortslepen, maar het zal voor iedereen opgelost worden. Zoals gezegd: een man een man, een woord een woord."

Ondanks alle ellende die hij nu ondergaat ('het heeft weleens beter met me gegaan') blikt hij opmerkelijk genoeg met een positief gevoel terug op de afgelopen maanden: "Als ik voor mezelf spreek: soms is opnieuw beginnen ook heel mooi. Ik er heel erg dankbaar voor dat het is gelopen zoals het is gelopen. Dat ik nog leef en gezond ben. En dat ik nu muziek mag maken."