Uitzendbureau voor arbeidsmigranten claimt half miljoen euro van FNV

Otto Workforce, een uitzendbureau dat bemiddelt voor arbeidsmigranten, heeft een schadeclaim van 500.000 euro bij vakbond FNV neergelegd. FNV heeft door de berichtgeving over de leefomstandigheden van arbeidsmigranten op park Old Heino de reputatie van het bedrijf geschaad, vindt directeur Frank van Gool.

"We hebben een goede naam", legt Van Gool uit. "Met uitlatingen als 'middeleeuwse toestanden' heeft FNV me in mijn ziel geraakt. We doen er juist alles aan om onze mensen goed te huisvesten, goed voor ze te zorgen en goed met ze om te gaan."

'Wij hebben niks verkeerd gedaan'

FNV-man Bart Plaatje laat weten dat hij niet van plan is om de claim te betalen. "Ben je gek? Wij hebben niks verkeerd gegaan."

"Ik ben er niet van onder de indruk. Ons zwartboek klopt," vindt Plaatje.

Zwartboek

Vorige maand leverde de FNV een zwartboek in bij de burgemeester van Raalte. In dat document werd gesteld dat arbeidsmigranten onder 'middeleeuwse omstandigheden' leefden in de bungalows op het park bij Heino.

Ook is er volgens de vakbond sprake van intimidatie door een systeem van gele en rode kaarten. Wie een rode kaart krijgt voor buitensporig gedrag, wordt van het park gestuurd en belandt meestal op straat.

Gistermorgen zaten de betrokken partijen met elkaar aan tafel om te praten over de kwestie. De partijen spraken na afloop van het gesprek af buitenstaanders te vertellen dat het een 'constructief gesprek' was.

Claim na 'constructief gesprek' nog niet van tafel

De claim is in ieder geval na het gesprek nog niet van tafel. Of Otto Workforce een ultimatum heeft gesteld aan de FNV, wil directeur Van Gool niet vertellen.