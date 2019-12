OM eist celstraffen van vier jaar voor het in brand steken van auto van politieman

De officier van justitie heeft vier jaar gevangenisstraf geëist tegen twee mannen van 25 en 50, die een auto van een Enschedese politieman in brand zouden hebben gestoken. De auto werd op 30 mei dit jaar, midden in de nacht, met benzine en een vuurwerkbom in brand gestoken. Naast de celstraf zouden de twee 10.000 euro smartengeld moeten vergoeden.

De auto stond voor een woning aan de Berghuizenbrink waar de politieman, zijn zwangere vrouw en jonge kinderen lagen te slapen. De politieman wist zijn brandende auto weg weg te krijgen van zijn huis. Daardoor voorkwam hij dat het vuur over sloeg op zijn woning.

'Jullie kind gaat opgroeien zonder vader'

De 25-jarige verdachte uit Enschede zou de avond voor de aanslag ruzie gehad hebben met de politieman en zijn zwangere vrouw. De verdachte is een ex-zwager van de vrouw. Hij maakte zich druk om een van haar kinderen.

Volgens de verdachte had hij informatie dat zijn neefje zichzelf iets wilde aan doen. Hij verklaarde dat hij boos, verdrietig en opgefokt naar het stel ging om verhaal te halen. Dat de verdachte boos was, is volgens de officier van justitie goed hoorbaar voor buurtbewoners. Die verklaarden dat hij onder meer tegen de politieman riep: "Jullie kind gaat opgroeien zonder vader" en "Ik kom nog terug."

Brand

Dat laatste heeft de verdachte ook gedaan, aldus de officier van justitie. Midden in de nacht, in gezelschap van de 50-jarige medeverdachte en voorzien van een zware vuurwerkbom en een jerrycan benzine. De auto werd in brand gestoken door de medeverdachte van 50.

Hij heeft bekend en vertelde de Almelose rechters dat hij de benzine over de auto goot en daarna de vuurwerkbom aanstak en onder voertuig gooide. De klap van de ontploffing was groter dan hij verwachtte, zei hij: "Ik vloog een meter of drie door de lucht!"



De 50-jarige verdachte zegt dat hij zich maar weinig meer kan herinneren van wat er precies gebeurde. "Ik had het nodige aan drank en een grammetje of tien coke op."

Hij vertelde dat hij geen idee had waarom de auto in de brand moest. Wel is hij voor honderd procent zeker dat zijn 25-jarige medeverdachte er "helemaal niets" mee te maken had.

Ook houdt de 25-jarige zelf vol dat hij er niets mee te maken had. Maar getuigen zeggen dat hij amper een half uur voor de brand voor tien euro aan benzine kocht en een neefje vertelde dat de verdachte een vuurwerkbom bij hem thuis ophaalde. De verdachte doet dat af als onzin: "Ik heb een pakje sigaretten gehaald."



'Angst'

Volgens de officier van justitie is het "klip en klaar dat de oudere verdachte hier zit te liegen." Waarschijnlijk omdat de man bang is voor de 25-jarige. "Het valt me op dat er in het hele dossier mensen voorkomen die uit angst dingen niet willen zeggen."



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.