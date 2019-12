OM eist werkstraf tegen man die per ongeluk zijn oom met jachtgeweer doodschoot

Het was een tragisch ongeluk, dat stond eigenlijk al vast bij het begin aanvang van de rechtszaak vanmiddag in Almelo. Maar valt de man uit Vriezenveen die in juni 2018 zijn eigen 72-jarige oom met een jachtgeweer dodelijk verwondde iets te verwijten? De officier van justitie vindt van wel en eist 160 uur werkstraf.

De oom, een 72-jarige man uit Vriezenveen, kwam om het leven nadat hij in zijn romp was geraakt. Zijn neef had een doorgeladen jachtgeweer van het merk Blaser teruggelegd in de auto in het foedraal. Een paar momenten daarvoor had hij een reebok gezien. Maar het dier sprong weer het maisland in.

Op scherp

"Snel, dan rijden we eromheen", had de oom nog geroepen. Zijn neef legde het wapen terug in tas achter in de auto tussen de stoelen, maar realiseerde zich enkele seconden daarna dat het wapen nog 'op scherp' stond. Hij tilde het foedraal weer op en toen ging het schot af. De kogel boorde zich door de autostoel en in het lichaam van de 72-jarige oom.

De officier van justitie verweet de neef zeer onzorgvuldig te hebben gehandeld en vindt dat 'dood door schuld' bewezen is. De neef had de juiste vergunningen en de juiste kennis opgedaan om veilig met het wapen om te gaan. Toch deed hij dat niet. "En nu leven u en de nabestaanden van uw oom dagelijks met de gevolgen".

Noodlottig ongeval

John Keupink, de advocaat van de neef, wil liever spreken van een noodlottig ongeval. Van het specifieke wapen is bekend dat het een lage trekkerdruk heeft. Dat wil zeggen dat de trekker met een erg zachte vingerbeweging kan afgaan. "Toen hij het foedraal optilde, is het wapen in de tas gaan schuiven. Aannemelijk is dat daardoor de trekker is overgehaald", zegt Keupink.

Alle partijen roemen de houding van de nabestaanden van het slachtoffer, die hun familielid niets verwijten. "U vraagt niet om hoge straffen, maar om een boete of taakstraf. Een positieve houding, we zien dat ook wel eens anders" zegt de rechter.

Ook de neef dankt in zijn laatste woorden zijn familie. "Het spijt me vreselijk wat ons is overkomen", verklaarde hij, waarna zowel bij hem als bij zijn familie de tranen rijkelijk vloeien.

De rechter doet over twee weken uitspraak.