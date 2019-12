Wat vind jij: Terecht dat Hardshock in Hellendoorn geen vergunning meer krijgt: geen festival bij overmatig drugsgebruik

Er komt geen tweede editie van het Hardshock Festival in de bossen bij Hellendoorn. De gemeente verleent namelijk geen nieuwe vergunning aan het veelbesproken hardcore-festival dat afgelopen zomer na vier jaar terugkeerde in Overijssel.

"Het is een festival waar geen alcohol gedronken wordt, maar wel veel pillen worden geslikt", is de uitleg van burgemeester Anneke Raven. Na afloop van de laatste editie van het festival werden speekseltesten afgenomen bij automobilisten die bij het festival geweest waren. De eerste twintig waren allemaal positief.

Het tweede argument is de strijd tegen criminaliteit. Raven: "Wij proberen de onderwereld tegen te gaan. We zijn blij als we een ecstasylab oprollen. Dan moet je het aan de voorkant niet faciliteren. Dat doe je op deze manier, omdat daar gewoon heel veel mensen komen die heel veel pillen gebruiken."

