Justitie eist zeventien jaar cel voor Deventer 'Eerwraakmoord'

Voor het doodsteken van Deventenaar Hasan Sarikus is in hoger beroep zeventien jaar cel geëist tegen een 43-jarige plaatsgenoot. "Hasan moest volledig en definitief worden uitgeschakeld." De rechtbank veroordeelde de man vorig jaar tot 15 jaar cel voor moord, wegens eerwraak. Daar is de verdachte het niet mee eens.

Volgens de verdachte is het allemaal in een opwelling gebeurd en was er geen sprake van voorbedachte raad of eerwraak. "Het werd me zwart voor de ogen." Hij erkent dat hij boos was op slachtoffer Sarikus. Die had een relatie aangeknoopt met het nichtje van de verdachte. "Hij misbruikte haar. Dat heb ik teruggelezen in app-gesprekken."

Toen de verdachte op 4 oktober 2017 's avonds laat bij zijn nichtje op bezoek was, bleek het latere slachtoffer zijn auto geparkeerd te hebben op de hoek van de straat. "Ik ben er toen heen gelopen om met hem te spreken. Maar Hasan reed er vandoor."

'Hoer'

De verdachte is er vervolgens achteraan gereden met een vriend. "Het was een dollemansrit." Voor de flat van Sarikus aan de Zaanstraat in de Riverenwijk rijden de achtervolgers het slachtoffer klem. Die laatste heeft een hockeystick in de hand en geeft de verdachte er een klap mee. "Hij gaf me ook nog twee stompen."

Vervolgens gaat alles op zwart bij de verdachte, zegt hij zelf. Uit zijn binnenzak pakt hij een vlijmscherp vleesmes en steekt het slachtoffer er 20 keer mee, met name in de nek. Ook snijdt hij de hals door. Volgens de meegekomen vriend heeft Sarikus de verdachte nog 'hoer' genoemd, toen het mes door de keel gleed. "De verwondingen duiden op opzet", zegt justitie.

De meegekomen vriend heeft vorig jaar 7 jaar cel gekregen voor doodslag. Hij had het slachtoffer een paar keer geslagen. Hij is niet in hoger beroep gegaan.

Vleesmes

De verdachte had het mes naar eigen zeggen bij zich, omdat hij in die periode veel oefende met het snijden van vlees. Hij was een eigen horecagelegenheid gestart. "De messen nam ik dan altijd mee naar huis om te slijpen." Opvallend is dat hij die messen eigenlijk altijd in de kofferbak vervoerde, maar net die fatale dag niet. Toen lag het mes tijdens de dollemansrit naast hem in het portier-vak.

Justitie noemt dit verhaal ongeloofwaardig. "Een mes bij jezelf in de zak steken tijdens een dollemansrit? Dat lijkt me moeilijk. Daarnaast vertoonde het mes veel overeenkomsten met messen in het blok bij het nichtje thuis."

Appje

Tijdens de hoger beroepszaak zijn er veel vragen gesteld over de eventuele voorbedachte raad. Wat blijkt is, dat de verdachte de telefoon van zijn nichtje dagenlang had afgepakt. De vraag is of hij met die telefoon het latere slachtoffer een appje heeft gestuurd. Want Sarikus lag op 4 oktober kort voor middernacht gewoon in bed.

Toen hij volgens zijn vriendin een berichtje kreeg, sprong hij uit bed en ging weg. "Wie heeft dat bericht gestuurd?", wil het Gerechtshof weten. "Was u dat?" De verdachte zegt het niet te weten. De telefoon van het slachtoffer is nooit teruggevonden.

'Snijden of hakken'

Het Gerechtshof zegt het op z'n minst vreemd te vinden dat de verdachte het telefoontoestel van z'n nichtje had afgepakt. "Ze was 21 jaar, meerderjarig. U zegt dat u een vrije omgang in de familie heeft. Wat moest u dan met die telefoon?" De verdachte moet het antwoord schuldig blijven.

Wat ook op voorbereiding kan duiden, is een verklaring van een familielid van de verdachte. Die zegt: "Ik hoorde hem zeggen 'als ik Hasan te pakken krijg, dan ga ik hem snijden of hakken'." De verdachte ontkent dat ooit te hebben gezegd.

Onder familieleden is er dagenlang heen- en weer geappt over de relatie tussen het nichtje en slachtoffer Sarikus, zoals: 'Die zijn niet jarig dit jaar, als je begrijpt wat ik bedoel.' Volgens justitie heeft de verdachte dus tijd genoeg gehad om zijn daden te overdenken.

Eerwraak

Verschillende deskundigen zeggen dat het geen eerwraak kan zijn geweest. Zo zegt de psycholoog: "Het is in een staat van hoge emotionele opwinding gebeurd." Een arabist zegt: "Het nichtje was al intiem geweest met meerdere mannen. Dit rechttrekken door Hasan om te brengen zou geen zin hebben gehad."

De vader van het slachtoffer zegt zeker te weten dat er wel sprake is van eergerelateerde wraak: "De familie van de verdachte heeft de eerwraak gepland. Dat ziet een kind van tien jaar zelfs. Ze waren het niet eens met de relatie tussen mijn zoon en het nichtje."

Ook de vriendin van Hasan Sarikus windt er geen doekjes om: "Je hebt willens en wetens met je familie besloten om Hasan van het leven te beroven." Volgens haar heeft de familie van het nichtje vanaf een afstandje staan kijken hoe de verdachte Hasan heeft 'afgeslacht'. Volgens de zus van Hasan komen "de echte opdrachtgevers er mee weg".

Het Gerechtshof doet over twee weken uitspraak.