Brasem, houting en zeeforel: onderzoek naar visstand in de Vecht

"De Vecht is stromend water, dus het liefst willen we vissen aantreffen die goed kunnen leven in die stroming", legt Mark Kouwenhoven van Sportvisserij Oost-Nederland uit.

Vissenbossen

In 2015 werden er nevengeulen aangelegd in de Vecht om die doorstroming te verbeteren. Daarnaast zijn er 'vissenbossen' aangelegd; dode takken in het water waartussen de vissen kunnen schuilen. "Als die takken er niet zijn en er komt een roofvis of aalscholver aan, zijn ze direct de Sjaak', vertelt Kouwenhoven.

Zeeforel en houting

Bovendien vormen de verschillende metingen vergelijkingsmateriaal. Want visstanden veranderen continu, volgens de sportvisser. "Vroeger was het water heel troebel, nu is het wat helderder. Soorten als zeeforel of houting kunnen daar beter in leven."

Met stroomstootjes worden de vissen eventjes verdoofd, zodat ze goed te vangen zijn. "Dat duurt maar even, daarna zetten we ze gewoon weer terug in het water", verduidelijkt Kouwenhoven.

Verrassing

De sportvissers doen het onderzoek samen met studenten van het Zone-college in Zwolle. En dat praktijk-gericht werken bevalt hen wel, zegt student Leon Reissig. "Het is heel leerzaam. We doen dit soort onderzoek wel vaker maar het blijft elke keer weer een verrassing wat er boven water komt. Je kan onder water niet kijken dus je weet niet waar ze zitten, en op deze manier komen we daar achter."