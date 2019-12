Haaksbergenaar start pop-up store met spullen van zijn overleden vrouw

Ook zijn zoon Joost overleed zestien jaar geleden door een depressie. Voor hen beide is een gedenkhoek ingericht in de winkel. "Dat is om te laten zien dat we geen tweedehands winkel zijn. We verkopen spullen van Diane en vertellen haar verhaal daarbij. Zo leeft zij een beetje door", vertelt Theodor.

Honderden kledingstukken hangen in de winkel die naam 'Depresssions' draagt. "Diane was gek op mooie stoffen en maakte er soms ook weer iets nieuws van. Ze was erg creatief en gooide nooit iets weg", zegt Theodor.

"Knoop in mijn buik"

Op de vraag of het dan niet moeilijk is om al die spullen weg te doen zegt Theodor:"Natuurlijk. Telkens als ik ernaar kijk, krijg ik er een knoop van in mijn buik. Ook als mensen iets aanpakken en vragen 'Wat wil je er voor hebben?'."

"Maar het is voor het goede doel en het gaat om een vrije gift. Tegelijkertijd word ik er erg blij van. Ik hoop dat mensen over het onderwerp 'depressie' gaan praten. Dat is ook de reden dat deze pop-up store bestaat", zegt Van der Velde.

Goede doel

Het goede doel waar de opbrengst voor bedoeld is, moet Theodor nog definitief bepalen. "Ik heb contact met René Diekstra. Hij vindt het belangrijk dat er meer aandacht voor 'levensvaardigheden' komt op scholen. Ik hoop dat wij een bedrag daarvoor beschikbaar kunnen stellen. Aan middelbare school 't Assink bijvoorbeeld", zegt Theodor.

Er is ook contact met het speciale noodnummer 113 voor zelfmoordpreventie. Daarnaast zou het geld terecht moeten komen aan mantelzorgers voor advies en ondersteuning.

Een maand open

De winkel, met 250 sjaals ("Diane had bij elk kledingstuk een passende sjaal"), schoenen, colbertjes, jassen, laarzen, sieraden en nog veel meer, is vanaf vanmiddag één uur geopend aan de Jonkheer Von Heijdenstraat 1a in Haaksbergen. De winkel blijft open tot ongeveer 7 januari.