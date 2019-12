Go Ahead Eagles begint ongewijzigd aan duel met Jong PSV

Go Ahead Eagles begint vrijdagavond in het treffen tegen Jong PSV met een ongewijzigde basisopstelling ten opzichte van het duel van vorige week met De Graafschap (1-1). Trainer Jack de Gier kan vrijdag sowieso geen beroep doen op Maecky Ngombo. De spits die vorige week al de gehele wedstrijd op de bank bleef, kampt nog altijd met een pijnlijke bilspier.

De Gier kijkt, ondanks het uitblijven van de driepunter, toch positief terug op de wedstrijd van vorige week in Doetinchem. "De organisatie stond gewoon erg goed, alleen maakten we in de eindfase te vaak verkeerde keuzes", aldus de oefenmeester.

Jong PSV

Tegen Jong PSV acht De Gier het vooral van belang om opportunistisch aan het duel te beginnen. "Met hoge backs en door in aanvallend opzicht continu drie of vier mensen in de '16' te hebben. Zo kunnen we ook het publiek achter ons krijgen."

Mael Corboz

Middenvelder Mael Corboz kijkt gematigd positief terug op het treffen met De Graafschap: "Zeker de eerste helft hadden we veel druk op De Graafschap en hadden we ook kansen om met een voorsprong de rust in te gaan. Het is goed om te zien dat we zo'n wedstrijd op de mat kunnen leggen tegen een hoger geklasseerd team zoals De Graafschap. Toch stapte ik ontevreden van het veld af, er had echt meer in gezeten."

Om tegen Jong PSV wél met drie punten van het veld te stappen is het volgens Corboz vooral van belang om vast te houden aan de positieve punten van het duel met De Graafschap. "Jong PSV is een voetballende ploeg en dus zullen we net als vorige week veel druk op de bal moeten zetten, sterk zijn in de counter en onze kansen afmaken."

Live op Radio Oost

De wedstrijd is vanaf 20.00 uur live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.