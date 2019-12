Paardenmarkt Goor definitief in nieuwe stijl, paardenhandel onzeker

De traditionele paardenmarkt in Goor stopt definitief in haar huidige vorm. Het evenement blijft plaatsvinden in september, maar wordt over verschillende dagen verspreid.

Of ook de paardenhandel weer onderdeel van het evenement zal zijn, is nog niet zeker. 'Er wordt gekeken naar het behoud van de paardenmarkt in de traditionele vorm. De organisatie is hiervoor al in overleg met onder andere diverse maneges om te bekijken of paardenhandel wenselijk en mogelijk is', schrijft de gemeente in een persbericht.

De paardenmarkt moet een combinatie worden met het succesvolle evenement 'Winters genieten'. Zij werken aan een programma waarbij er voor alle leeftijden iets te doen is: van activiteiten voor basisschoolkinderen tot een feestavond, van demo’s tot een markt met paardenartikelen.

Traditie

De organisatiegroep heeft het aangepaste voorstel afgelopen maandag besproken met de gemeente. 'De gemeente is blij dat de Goorse ondernemers in goed overleg samen met anderen de handschoen willen oppakken en de traditie van de paardenmarkt in een aangepaste vorm willen overnemen van de gemeente.

'De gemeente verwacht dat de paardenmarkt hierdoor voldoende kwaliteit en aantrekkingskracht krijgt en rekening houdt met de veiligheid van mens en dier.'

Economische waarde

Tijdens een discussieavond twee weken geleden legde Niek Hietbrink uit waarom de markt moet blijven bestaan. "De markt heeft een economische waarde. Het evenement vindt plaats in december en rond die periode zijn er weinig andere markten, dus paardenhandelaren komen juist naar Goor toe."

Toch liep de handel de laatste jaren terug, maar daar heeft Hietbrink oplossingen voor. "Je kan bijvoorbeeld prijzen in het leven roepen voor de leukste paarden, aanvoerpremies hanteren of handelaren die de meeste paarden meenemen belonen met geld."