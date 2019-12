Komen er na 23 jaar dan eindelijk fietspaden rondom De Pollen?

"Ik heb het idee dat ze ons wel steeds hebben aangehoord, maar ze hebben er niks mee gedaan. Daar wordt je echt moedeloos van", vertelt Van der Heiden van Plaatselijk Belang De Pollen - West Geesteren. "Het is, denk ik, puur een geldkwestie."

Geld

Maar dat gaat er bij zijn compagnon Avéres van Dorpsraad Langeveen inmiddels niet meer in. "De Natura 2000-gebieden en Staatsbosbeheer hebben hier in de regio tonnen geld ontvangen, en ik ben ook echt een natuurliefhebber hoor, maar de veiligheid van de mensen is toch ook belangrijk?"



Samen met Van der Heiden is hij de kartrekker van het eerste uur. Rondom De Pollen willen ze al sinds 1996 fietspaden aanleggen. Het eerste fietspad loopt van De Pollen naar Bruinehaar – Langeveen langs de Oude Hoevenweg en de Gravenlandweg en het tweede fietspad loopt vanaf De Pollen richting Sibculo langs het Veenmuseum over de Paterswal.

De gewilde fietspaden bij De Pollen (Foto: RTV Oost)

Ongelukken

"Er zijn al enkele ongelukken hier gebeurt de afgelopen jaren", aldus Avéres. "Zelfs één met dodelijke afloop. Dat willen we natuurlijk voorkomen." Het gaat zelfs zo ver dat ouders hun kinderen bij een andere voetbalvereniging inschrijven, omdat ze niet willen dat hun kind over deze weg richting de voetbal in Langeveen fietst.



"Een vader heeft zijn zoon op de voetbal in Langeveen gedaan, maar hij durfde na een paar maanden zijn zoon niet alleen over de Gravenlandweg te laten fietsen. Dat vond hij een te groot risico. Dus is hij uiteindelijk vertrokken naar de voetbalvereniging van Vriezenveen", weet Avéres te vertellen.



Aangenomen

De politiek ziet wel degelijk de noodzaak van de fietspaden langs de wegen in. In 2017 hebben alle partijen van de gemeente Twenterand zelfs een motie aangenomen waarin voor de fietspaden werd gepleit. De grote vraag is dan ook: wat is met die motie gedaan?

"Tot op de dag van vandaag weten we niet waar die motie is blijven hangen en we hebben er geen enkele reactie op gehad", vertelt Avéres.

Wethouder Bart-Jan Harmsen onderstreept de noodzaak van de fietspaden. Maar "er is te weinig geld", vertelt hij. "Als ik ongelimiteerd veel geld beschikbaar had waren de fietspaden er al lang gekomen, maar we zitten simpelweg heel krap op het moment. De motie ging over het feit of het mogelijk was om recreatieve routes te verbinden aan het gebied, maar dat blijkt dus lastig."

Padden

Toch is er wel iets veranderd in de loop der jaren. Zo zijn in 2011 drempels op beide wegen aangelegd. En inmiddels is zelfs voor padden een veilige oversteek gegarandeerd. Langs de Gravenlandweg zijn schermen geplaatst en is een doorgang onder de weg gecreëerd.



"Wij gunnen de natuur en de padden echt het allerbeste, maar het is een beetje krom", vertelt Van der Heiden. "Want waarom wordt hier wel voor een veilige oversteek voor de padden gezorgd, maar kunnen de fietsers hier nog steeds niet veilig over de weg?"



En de initiatiefnemers laten het er dus niet bij zitten. Daarom wordt de druk bij de politiek wéér opgevoerd. Met een handtekeningenactie dit keer.

Handtekeningenactie

Judith Scherpenhof zet maar al te graag haar handtekening voor de fietspaden. Haar drie kinderen fietsen elke dag van de Gravelandweg naar hun school in De Pollen en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. "Als een kind even verkeerd stuurt en valt, is de weg gewoon te smal. Een vrachtwagen of trekker kan dan bijna niet meer uitwijken."

Er zijn ruim driehonderd handtekeningen opgehaald tijdens de handtekeningenactie in het dorpshuis Bruinehaar. Er kunnen ook handtekeningen online gezet worden tot 31 december. De handtekeningen worden tijdens de eerstvolgende gemeenteraad aangeboden en dan is het afwachten of de fietspaden er nu eindelijk, na 24 jaar, komen.