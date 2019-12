Niet de staatssecretaris, maar haar adviseurs praten over Soweco in 'open gesprek'

Nee, staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) liet zich gisteren in Almelo niet bijpraten over de toekomst van het sociale werkbedrijf Soweco. In haar plaats kwamen twee adviseurs voor een gesprek met het dagelijks bestuur van Soweco.

"Een open en goed gesprek", beschrijft een woordvoerder van het dagelijks bestuur de bijeenkomst in het stadhuis van Almelo. "We hebben de adviseurs goed geïnformeerd. Wij hebben onze argumenten kunnen uitwisselen en uit kunnen leggen waar we mee bezig zijn en waarom. We hebben benadrukt dat we goed met de mensen om willen gaan."

Motie Van Dijk

De adviseurs waren in Almelo vanwege een aangenomen motie van SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk. Daarin verzocht het Tweede Kamerlid de regering om met de zes betrokken gemeentes in gesprek te gaan. Inzet van dat gesprek was het behoud van de bestaande infrastructuur van Soweco, dat dit jaar haar 50-jarig jubileum vierde.

De woordvoerder van het dagelijks bestuur bevestigt dat er gisteren inderdaad is gesproken over het behoud van de bestaande infrastructuur. "Daar hebben wij ook altijd op ingezet", vertelt hij. "We hebben altijd gezegd dat we gebruik willen blijven maken van de kennis en kunde die aanwezig is bij Soweco."

Soweco op politieke agenda

De gemeente Twenterand is één van de zes betrokken gemeenten. In die gemeente stond Soweco de afgelopen twee weken twee keer op de agenda. Eerst was er een rondetafelbijeenkomst over de toekomst van het sociale werkbedrijf, georganiseerd door de fractie van PvdA/GroenLinks, en vorige week ging het erover in een raadsdebat.

In dat debat riep Klaas Pool van de Raad van Commissarissen van Soweco de raadsleden van Twenterand op tot herbezinning. "Onze oproep is: 'voorkom dat u als raad buitenspel wordt gezet bij de belangrijke besluitvorming rondom Soweco."

Pool waarschuwde de raadsleden voor grote financiële risico's en andere onzekerheden. "Denk aan minimaal vijf miljoen aan frictiekosten, maar mogelijk een veelvoud daarvan. Denk ook aan verborgen kosten binnen het ambtenarenapparaat."

De Raad van Commissarissen is het niet eens met de adviezen en conclusies in het zogeheten IROKO-rapport waarin de toekomst van Soweco wordt beschreven. "Wij komen met een reactie op dit rapport", zei Pool. "Daarin staan onze bezwaren op de weg die nu is ingeslagen. Ook presenteren we een minder ingrijpend en beter passend alternatief."

OR naar de rechtbank

Tot nu toe is de Raad van Commissarissen inhoudelijk niet betrokken bij de toekomstplannen voor het sociale werkbedrijf. Een gegeven waar de ondernemingsraad (OR) van Soweco ook mee worstelt. De OR maakt zelfs de gang naar de rechter.

Op 8 januari komt hun zaak voor de kantonrechter.