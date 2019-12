Jongens mogen buiten pauzes om niet meer naar toilet op school in Wierden

Een opmerkelijke maatregel op middelbare school De Passie in Wierden. Jongens mogen niet meer naar het toilet, buiten pauzes om. De reden is volgens de school een reeks van vernielingen.

'De komende tijd blijven de toiletten daarom op slot (...) Jongens mogen niet meer naar het toilet tijdens de les, alleen in de pauzes. Bij medische problemen maken we een uitzondering', schrijft directeur Leendert van den Dool in een mail aan de leerlingen, in het bezit van RTV Oost.

'Een bende'

De directeur schrijft dat deze regel een gevolg is van een reeks vernielingen. 'Al een paar weken is het op de jongenstoiletten een bende. Deuren worden uit de kozijnen getild, er wordt water over de handdrogers gegooid waardoor er kortsluiting ontstaan, de toiletten worden bewust onder gepiest, enzovoort. We schamen ons hier voor, het is te schandalig voor woorden en het lukt niet om de daders te pakken.'

Zoektocht naar dader

Naast de maatregelen roept de directeur ook op om te melden wie de vernielingen aanricht. 'Mocht jij weten of vermoeden wie voor dit vandalisme verantwoordelijk is, wil je dat dan aan de conciërges vertellen?'

Directeur Leendert van den Dool wil niet reageren.