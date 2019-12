Thuiszorgorganisatie Actueel Zorg failliet: 'Boekhouder met noorderzon vertrokken'

Actueel Zorg Twente is een eenmanszaak en gespecialiseerd in thuiszorg. Het bureau telt zestien medewerkers. De in totaal 45 cliënten zijn twee weken geleden al bij een andere zorgaanbieder ondergebracht, zo meldt de curator.

Het bankroet werd deze week niet alleen over de BV, maar ook over de eigenaresse zelf uitgesproken. De directrice had zelf het faillissement aangevraagd, zowel zakelijk als privé.

Overige vorderingen

Curator Eddy Kolkman spreekt van een 'forse belastingschuld'. Uit een eerste onderzoek van de boeken blijkt dat die 6,8 ton bedraagt. Onduidelijk is nog hoe deze belastingschuld is ontstaan.





De bewindvoerder zegt nog geen zicht te hebben op de overige vorderingen. Vast staat al wel dat er op voorhand voor eventuele overige schuldeisers weinig over lijkt te blijven, aangezien de fiscus als preferente schuldeiser op de eerste plaats komt.

Met noorderzon vertrokken

Intussen wordt het onderzoek er voor de curator niet eenvoudiger op, omdat er geen actuele boekhouding meer is. De laatste dateert van circa een jaar geleden.

"De eigenaresse heeft verklaard dat de boekhouder met de noorderzon is vertrokken en de boekhouding heeft meegenomen. Dat is overigens een externe boekhouder en niet iemand die in dienst was van Actueel Zorg Twente. Nee, er zou geen geld zijn verdwenen. Wat dan het belang is om de boekhouding mee te nemen? Dat zou ik graag horen", aldus Kolkman.

De curator zegt de gegevens te hebben van de boekhouder. "Ik ga eerst zelf proberen hem te vinden. Lukt dat niet, dan meld ik me bij de politie." Indien nodig zegt de bewindvoerder aangifte te zullen doen.