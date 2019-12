Clinic valpreventie voor ouderen in Almelo: "Blijf zo lang en zo veel mogelijk bewegen"

Vallen op een mat en lopen over een wipwap, dat zijn slechts een paar onderdelen die vandaag op het programma stonden bij de cursus valpreventie in Almelo. Drieëndertig ouderen kwamen bij elkaar om tips en tricks te krijgen over vallen en opstaan.

Bij het parcours met obstakels, dat was aangelegd in de sporthal in Almelo, moesten de deelnemers lopen over losliggende houten tegels, een wipwap en een losliggend tapijt. Daarbij is het belangrijk om je evenwicht te behouden, maar dat is niet voor iedereen makkelijk.

Zo heeft een deelnemer al jaren last van onverklaarbare duizeligheid. Hij gaat voorzichtig en stapje voor stapje over het parcours, maar dat is geen probleem, zegt fysiotherapeut Sjors Heuvels. "Je kan vallen voorkomen door bewust bezig te zijn. Dat betekent dus goed opletten waar je je voeten neerzet en bijvoorbeeld even stoppen met praten."

Blijf bewegen

Afgelopen jaar overleden meer Overijsselaars door een val. Volgens Heuvels heeft dit meerdere oorzaken. "Mensen worden ouder en hebben krijgen ook meerdere fysieke problemen."

"Omdat mensen ouder worden, bewegen ze minder en als ze dan vallen, hebben ze eerder kans op letsel." 'Blijven bewegen' is het advies van Heuvels. "Hierdoor krijg je sterkere spieren en botten, waardoor je minder kans hebt om te vallen en iets te breken."

Judo-rol

Een ander belangrijk onderdeel van de cursus is het letterlijke leren vallen en opstaan. Op een dikke gymmat konden de deelnemers onder begeleiding vallen, rollen en langzaam omhoog komen.

"Het is vooral belangrijk dat ze hun val breken", legt Heuvels uit. "Dus hoofd op de kin en klein maken. Eigenlijk een soort judo-rol. Hiermee kun je een hersenschudding of botbreuk voorkomen."