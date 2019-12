RTV Oost eert de Truckers

Het beroep van vrachtwagenchauffeur wordt vaak onderschat. Je maakt als trucker lange dagen of bent zelfs weken van huis, je moet fit zijn en je laadt in en uit. Toch zijn we allemaal afhankelijk van deze goederenstroom. Donderdag 12 december is het de Landelijke Dag van de Trucker en ook RTV Oost staat de hele dag in het teken van de Trucker.

Wat doen we allemaal?

Tussen 06.00 uur en 18.00 uur zenden we een top-20 van Truckerliedjes uit. De top-20 wordt in zijn geheel herhaald vanaf 20.00 uur op Radio Oost. Onze verslaggever stapt

‘s morgens vroeg in een truck, reist de hele dag mee en doet geregeld verslag vanuit de cabine in de uitzendingen. In Sarah! tussen 12.00 en 14.00 uur brengen we een bezoekje aan truckersrestaurant Frans op den Bult bij Deurningen.

Henk Wijngaard

In Goeiemorgen Overijssel is tussen 11 en 12 uur truckerzanger Johnny Bolk uit Almelo te gast. Als zoon van een transportondernemer reed Johnny heel Europa rond, meezingend op liedjes van o.a. Henk Wijngaard. Diezelfde Henk Wijngaard, bij uitstek dé muzikale held van vrachtwagenchauffeurs, is tussen 15.00 en 16.00 uur te gast bij Marcel Spijkerman in Goeiemiddag Overijssel.

Het team van Expeditie Oost gaat op zoek naar de lekkerste gehaktballen in Overijssel en bezoekt een verzamelaar van miniatuur-vrachtwagens.

Ook op onze sociale media kanalen besteden we aandacht aan de Truckersdag: we zijn onder meer op zoek naar de mooiste truckerscabine. Hou daarvoor onze social media in de gaten.

Heb jij een favoriet liedje voor deze Truckersdag? Mail die naar: trucker@rtvoost.nl.

Ter inspiratie heeft de muziekredactie van Radio Oost een lijst samengesteld met truckerliedjes. Die vind je via de link: https://open.spotify.com/playlist/4SU8hKHSE1SpQXNSO3K7nE of zoek op Spotify op: Truckersdag RTV Oost.