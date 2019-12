Burgerwacht bij beruchte fietstunnels in Enschede: "We willen veilig gevoel creëren"

"De tunnels zijn altijd een cruciaal punt geweest, maar nu steekt het de kop op. We willen dat fietsers en voetgangers weer met een veilig gevoel de tunnels passeren", zegt initiatiefnemer Huub Filart. "We controleren in groepjes van vijf preventief, zodat er niemand meer belaagd wordt."

Reeks incidenten

In oktober en november ging het een aantal keer flink mis. Een 17-jarige jongen werd het slachtoffer van een gewelddadige straatroof, hij werd geslagen met een buis en bedreigd met een wapen in het tunneltje richting de wijk Boswinkel.

Een paar dagen later werden ook vier jongens belaagd, door een groep jonge mannen met een vuurwapen. Dat gebeurde in de tunnel richting de Oude Dijk.

Tijd voor actie

Daarom is het volgens Filart nu echt tijd voor actie. "We surveilleren in groepjes van vijf op verschillende momenten. Zowel 's avonds als 's nachts door de week en in het weekend. We dragen gele hesjes en laten ons zien. Dat creëert een veilig gevoel."

Op dit moment hebben zo'n dertig buurtbewoners zich gemeld om mee te helpen. "Fantastisch om te zien hoe iedereen meedoet. Mooi was ook dat twee dames uit het Ribbelt (een wijk aan de andere kant van Enschede, red.) aangaven mee te willen helpen."

Ervaringen

Sinds de burgerwacht actief is, hebben de buurtbewoners nog geen nare incidenten meegemaakt. "Maar we hebben wel voorbijgangers gesproken die ons nare ervaringen vertellen. Ze geven ons ook tips waar we het beste kunnen staan en waar het precies mis gaat."

Burgerwacht post bij beruchte fietstunnels in Enschede (Foto: Huub Filart)

"Zolang het nodig is, blijven wij dit doen. En we hopen natuurlijk dat meer buurtbewoners zich bij ons melden om ook mee te helpen. Hoe meer mensen, hoe beter."

Contact met politie

Filart heeft zijn buurwachtplannen ook gepresenteerd bij de wijkagent. "Hij vindt het een goed initiatief, maar zegt wel dat we altijd onze eigen veiligheid voorop moeten stellen. We hebben een kort lijntje met hem en zodra er iets mis gaat, staat de politie gelijk paraat. We melden het ook altijd als we gaan posten."

Gemeente aan zet

Volgens Filart is nu de gemeente aan zet. "Zij gaat kijken naar de haalbaarheid van bijvoorbeeld cameratoezicht. Verschillende wethouders en ambtenaren lopen met ons een avond mee en zij gaan kijken wat er moet gebeuren."