Steun jij al een van onze Goede Doelen?

Wie gun jij een kerstboom?

Kerst is het gezelligheidsfeest bij uitstek. In de koude en donkere wintermaanden is het de ideale tijd om als familie en vrienden bij elkaar te zijn. Ben je dol op die gezellige kerstsfeer, maar lukt het dit jaar niet om een kerstboom in huis te halen of wil jij iemand een hart onder de riem steken en diegene verrassen met een boom vol lichtjes en ballen? Laat het ons dan weten, want iedereen verdient een beetje gezelligheid met kerst! Stuur een mooie kerstwens naar overijsselinactie@rtvoost.nl en wij zorgen ervoor dat jij óf de persoon die jij het gunt, een mooie kerst heeft!





Wie gun jij een mooie kerstboom? (Foto: Hornbach)









Ik wil een pup

KNGF Geleidehonden heeft dringend nieuwe Puppypleeggezinnen nodig. Niet alleen in Overijssel, maar ook in Drenthe en Gelderland. KNGF Geleidehonden leidt honden op tot geleidehond voor mensen met een visuele beperking, maar ook worden honden speciaal getraind voor kinderen met autisme of mensen met PTSS. Een geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid en geeft deze mensen een fijner leven. Wat zou het leuk zijn om met ‘Overijssel in Aktie’ een eigen RTV Oost-pup te sponsoren met bijdragen uit heel Overijssel! RTV Oost presentator Jan-Willem Kobes en zijn vrouw hebben als PuppyPleegGezin (PPG) in de afgelopen jaren al drie honden in huis gehad voor het KNGF. Als het lukt om dit bedrag bij elkaar te brengen zijn ze bereid opnieuw een pup op te voeden. U kunt zich ook opgeven als puppypleeggezin maar ook kunt u de stichting financieel steunen! Lees hier nog meer over deze mooie actie.







Ik wil een pup (Foto: Sietse Smit)







Hart voor Tanzania

Draag ook een steentje bij aan de Overijsselse missie, een hartkliniek voor Tanzania. Samen met Overijsselse vrijwilligers, gepensioneerde artsen, de Overijsselse ziekenhuizen en bedrijven, waaronder VolkerWessels, werken we aan de oprichting van een hartkliniek in de Tanzaniaanse stad Moshi, aan de voet van de Kilimanjaro. De eerste containers met afgeschreven ziekenhuismaterialen zijn onderweg.

Samen maken we het verschil. Vele handen maken licht werk. En vele steentjes kunnen uiteindelijk zorgen dat de volgende stenen ook gelegd kunnen worden om uiteindelijk de hartkliniek daadwerkelijk te gaan bouwen. Draag ook jouw steentje bij – klein of groot – jouw steun voor onze Overijsselse missie komt volledig ten goede aan het nieuw te bouwen Hartkliniek in Tanzania ‘Kilimanjaro Christian Medical Centre’. Doneren kan via onderstaande donatieknop of via Doneeractie.nl.

Hart voor Tanzania (Foto: RTV Oost)

Kijk hier voor meer informatie over alle Goede Doelen van Overijssel in Actie. Ook vind je hier informatie over hoe jij kunt steunen of doneren.