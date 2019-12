Uit het paradijs der nutteloze voetbalfeiten: Heracles en Go Ahead op recordjacht

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

ADO – FC Twente

Het is meer dan zes jaar geleden dat FC Twente met drie punten terugkeerde uit Den Haag. In april 2013 werd het 1-3 en was Dmitry Bulykin met twee treffers de grote man bij de Enschedeërs. Daarna volgden vijf duels zonder Twentse zege. De laatste ontmoeting eindigde in 2-1 (april 2018) en toen verspeelde Twente een 0-1 voorsprong door twee goals van Bjørn Johnsen.

Het wordt voor de Tukkers weer eens tijd om op vreemde bodem punten te pakken. De laatste vier uitwedstrijden gingen allemaal verloren in de eredivisie: VVV (2-1), AZ (3-0), Sparta (2-1) en Feyenoord (5-1). ADO staat voorlaatste en na de 4-0 nederlaag van vorige week bij Heracles trok coach Alfons Groenendijk zijn conclusie en vertrok. Dirk Heesen is nu de (interim)coach van ADO.

Aftrap: zaterdag 18.30 uur

Luc Castaignos en Dmitri Bulykin vieren een Twentegoal in 2013 bij ADO. Het werd 1-3 en Bulykin maak (Foto: ProShots)

PEC Zwolle – AZ

PEC zal vooraf tekenen voor het resultaat tegen AZ in de thuiswedstrijden van de laatste twee seizoenen toen AZ met 0-0 en 1-1 op een gelijkspel werd gehouden. Aan de 1-1 van december 2017 hielden de Zwollenaren een nare bijsmaak over omdat Bram van Polen in de slotfase een penalty huizenhoog over schoot.



Winnen van AZ is voor PEC een zeldzaamheid geworden. Dat gebeurde voor het laatst vier jaar geleden: PEC won thuis met 2-1 door goals van Kingsley Ehizibue en Queensy Menig.

Aftrap: zaterdag 20.45 uur



Sparta – Heracles

Heracles koestert de herinnering aan het laatste bezoek aan Sparta. Vorig jaar mei werd het 2-5 en Sparta degradeerde dat seizoen via de nacompetitie. Het was pas de tweede eredivisie-overwinning van Heracles bij Sparta. De eerste was in 1964, 0-2.

1964 was ook één van de slechts twee seizoenen dat Heracles er na vijftien speelronden beter voorstond in de eredivisie dan nu. De Almeloërs staan vijfde met 24 punten. Omgerekend naar het driepuntensysteem had Heracles in 1964 een punt meer, ook op de vijfde plaats. Het record na vijftien duels stamt uit 2015 toen Heracles vierde stond met 26 punten.

Aftrap: zondag 16.45 uur

Tim Breukers was vorig jaar één van de doelpuntenmakers toen Heracles met 2-5 won bij Sparta (Foto: ProShots)

Go Ahead Eagles – Jong PSV

Voor de derde keer brengt het beloftenelftal van PSV een bezoek aan de Adelaarshorst. Na die drie ontmoetingen zijn de cijfers precies gelijk.

Jong PSV won de eerste ontmoeting in 2016 met 1-2, twee jaar geleden werd het 1-1 en vorig seizoen won Go Ahead met 2-1. Alle treffers bij dat laatste duel vielen in de eerste helft, de Go Ahead-goals kwamen van Richard van der Venne en Jeroen Veldmate.

Go Ahead Eagles is nu dertien competitieduels op rij ongeslagen. Slechts één keer zetten de Deventernaren een langere ongeslagen serie neer op het één na hoogste niveau. In 1962 bleef Go Ahead 21 wedstrijden op rij zonder nederlaag in de toenmalige eerste divisie.

Aftrap vrijdag 20.00 uur