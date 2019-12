Mishandelaars deurwaarder in hoger beroep tegen vier jaar celstraf

Transportondernemer Dennis D. en zijn echtgenote Sophie B., die recent werden veroordeeld voor het mishandelen van een gerechtsdeurwaarder, leggen zich niet neer bij het vonnis. Het echtpaar gaat in hoger beroep tegen de vier jaar celstraf die ze is opgelegd.

Tijdens de strafzaak bleek al dat Dennis D. en Sophie B. uit Nieuwleusen zich niet konden vinden in de lezing van het Openbaar Ministerie. Justitie verweet het stel dat ze het slachtoffer circa anderhalf uur lang zouden hebben vastgehouden en tientallen keren met een metalen buis hebben geslagen.

Noodweer

Het stel vond zichzelf juist het slachtoffer in de hele affaire. Tijdens de rechtszaak beweerden ze dat de deurwaarder hen te lijf was gegaan, waarop ze zich wel moesten verweren. Ze beriepen zich op noodweer. Hun advocaat vroeg zich tijdens de rechtszitting zelfs af of de deurwaarder zichzelf achteraf wellicht letsel had toegebracht om zo de mishandeling ernstiger te doen lijken.

In het vonnis veegde de rechtbank deze theorie overigens van tafel. Volgens de rechters moesten de letselrapporten, die in deze zaak waren opgemaakt, als betrouwbaar worden aangemerkt. Een forensisch arts had - in navolging van het OM - namelijk op basis van het letsel geconcludeerd dat de twee hadden geprobeerd het slachtoffer met de stalen buis aan zijn hoofd te raken en dat ze zo van plan zouden zijn geweest de deurwaarder dood te slaan.

Appèl

Justitie had vijf jaar celstraf geëist wegens poging tot doodslag, maar er werd uiteindelijk vier jaar opgelegd. Het echtpaar is tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan, zo meldt een woordvoerder van de rechtbank Overijssel. Overigens tekent ook het OM bezwaar aan.

Reeks rechtszaken

De mishandeling van de deurwaarder, afgelopen zomer, was het dieptepunt in een slepende affaire. Het begon vorig jaar zomer toen Dennis D. zijn personeel via een A4'tje liet weten dat hij zijn bedrijf zou opdoeken. Daarop raakte hij verwikkeld in een reeks rechtszaken met de vakbond FNV en het pensioenfonds. Nadat de transporteur keer op keer de rechtszaken verloor, werd een incassoprocedure tegen de ondernemer opgestart. Toen in de nasleep daarvan de deurwaarder op de stoep verscheen, liep de situatie uit de hand.

Intussen is Dennis D. privé failliet verklaard. Zijn bedrijven liggen al geruime tijd stil.