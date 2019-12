Jorien ter Mors valt tegen met achtste plek op 1000 meter bij wereldbeker in Kazachstan

Tijdens de eerste wereldbekerwedstrijd van het jaar in Minsk werd Ter Mors nog tweede op de kilometer. Brittany Bowe was vandaag, net als Minsk, de sterkste in 1.14,28. Daria Kachanova uit Rusland werd tweede in 1.14,75 en haar landgenote Olga Fatkulina derde in 1.15,09. In het klassement blijft Ter Mors met 88 punten tweede. Bowe heeft er 120 en Kachanova is achter Ter Mors derde met 83.

Ook Mulder valt tegen

Ook Ronald Mulder uit Zwolle viel tegen. Op de 500 meter eindigde hij met 35,24 als achttiende. Hij rijdt later mogelijk nog de teamsprint. Vanochtend kwam Michel Mulder in actie in de B-groep van de 500 meter. Hij werd daar elfde met 35,53 seconden.