Overijssel doet massaal kerstinkopen bij tuincentra

Het is op het parkeerterrein al meteen te merken. Verkeersregelaars zorgen dat ook de achterste parkeerplekken worden gevonden. Dat is nodig, want anders staat het in het dorp Deurningen helemaal vast. "Sinterklaas is het land uit en dan gaan Nederlanders massaal de kerstsfeer in huis halen", constateert Borghuis.

Sfeer

Binnen is een zangtrio kerstliedjes aan het zingen. Even verderop is er een terrasje waar gratis warme chocolademelk te halen is. Veel kinderen kijken naar de levende kerststal met schaapjes, bokken, kippen en konijnen. "We zorgen voor een complete kerstbeleving", zegt de zus van Vincent, Josine Borghuis.

Bomen

Wie alleen een boom wil kopen hoeft zich niet in die kerstbeleving te storten. Achter het tuincentrum is een 'Drive in'. Klanten kunnen binnenrijden, een boom uitzoeken en betalen zonder dat ze in de winkel komen. "Ik heb vierduizend bomen en die moeten allemaal weg, maar we zitten goed op schema", lacht Vincent Borghuis.

Trends

Maar met een boom alleen ben je er natuurlijk niet. Elk jaar zijn er voor de versieringen weer nieuwe trends. Josine Borghuis: "Tien jaar geleden kreeg ik met geen mogelijkheid groene kerstballen verkocht. Dit jaar zijn ze niet meer aan te slepen. Net als de kaarsen met led-verlichting."

Bekijk de onderstaande video voor meer tips, sfeer en kersttrends van Josine Borghuis.