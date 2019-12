Beleef het Dickensfestijn Deventer bij RTV Oost

Team Expeditie Oost van RTV Oost is klaar voor het grote Dickensfestijn in Deventer. Op zaterdag 14 december dompelt team Expeditie Oost zich helemaal onder in de kerstsferen en de verhalen in het Deventer Bergkwartier. Een extra lange uitzending hiervan kun je zien op zondagmiddag om 17.11 uur bij RTV Oost.

Verslaggevers Esther Rikken en Pim Paalhaar gaan alvast sfeer proeven in de voorbereidingen naar het Dickensfestijn toe en gaan de mooiste momenten, verhalen en beelden vastleggen tijdens het festijn. Op zaterdag gaan zij ieder op pad met een cameraman en zijn dus te vinden tussen de artiesten, acteurs, toneelverenigingen en koren op het Dickensfestijn in Deventer! Een compilatie van deze beelden is op zondagmiddag om 17.11 uur te zien bij RTV Oost in een extra lange editie van Expeditie Oost.

In Expeditie Oost gaan verslaggevers Pim en Esther elke werkdag op zoek naar mooie en bijzondere verhalen, mensen en gebeurtenissen. Deze afleveringen kun je dagelijks zien in ons nieuwsprogramma Thuis In Overijssel. Heb jij iets te vertellen, wil je een punt maken, organiseer je iets groots of kleins, verzamel je iets geks of ga je iets spectaculairs doen? Laat het ons weten, alles mag en niets is ons te gek, we komen eraan!

Stuur je tips naar expeditieoost@rtvoost.nl en misschien staan we binnenkort ook bij jou op de stoep.

