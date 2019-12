FC Twente reist met fitte groep naar Den Haag, opstelling nog ongewis

Gonzalo García kan morgen beschikken over een fitte selectie voor het duel met ADO Den Haag. De trainer van FC Twente wilde vrijdag nog niet zeggen of hij met dezelfde opstelling voor de dag komt als tegen Ajax.

FC Twente kent na een goede seizoensstart een mindere fase. De ploeg uit Enschede staat twaalfde en gaat morgen op bezoek bij degradatiekandidaat ADO Den Haag. "Het is een hele belangrijke pot, het is duidelijk dat we punten nodig hebben", aldus García, die met FC Twente negen van de laatste elf duels onderuit ging.



Nieuwe trainer

De problemen in Den Haag zijn nog groter. Na de nederlaag van afgelopen week bij Heracles Almelo pakte trainer Alfons Groenendijk zijn koffers. ADO staat zeventiende en voelt de hete adem van hekkensluiter RKC Waalwijk. "Het is de tweede keer dit seizoen dat we na VVV-Venlo een ploeg treffen met een nieuwe trainer. Dat is volgende week ook weer zo tegen Vitesse. Het is een gegeven", besluit García.