Hengelose zorgorganisatie Ambiq verwacht reorganisatie zonder ontslagen

Ambiq richt zich op cliënten met een licht verstandelijke beperking. Bij de zorgorganisatie werken 967 mensen, verspreid over meerdere vestigingen waaronder Hengelo, Deventer en Zwolle. De organisatie behandelt 1580 cliënten, verspreid over Overijssel, Gelderland, Friesland, Drenthe en Groningen.

Medio september werd bekend dat Ambiq drastische maatregelen moest nemen om het hoofd boven water te houden. De stichting kampt al langer met financiële problemen. Daarop werd besloten tijdelijke contact niet te verlengen en een vacaturestop in te stellen. Ook werd een woongroep in Hengelo gesloten. Daar verbleven op dat moment zeven cliënten.

Reorganisatie

De maatregelen leiden volgens een woordvoerder al tot een duidelijke verbetering. Om weer financieel gezond te worden, is nu ook een organisatieplan opgesteld. Dat plan moet er voor zorgen dat Ambiq 'een toekomstbestendige en structureel financieel gezonde organisatie' wordt.



De zorgorganisatie wil terug gaan naar drie kernregio's, te weten IJsselland, Twente en Drenthe. Dat betekent volgens een woordvoerder niet dat de zorg in de rest van het gebied verdwijnt. "We zijn volop in gesprek over en in de andere gebieden."



Ook wil het bezuinigen door zaken intern anders te organiseren en vaste lasten te laten dalen.



Geen ontslagen

Ambiq verwacht dat de reorganisatie niet zal leiden tot gedwongen ontslagen omdat er veel mensen zijn met een tijdelijk contract, er vacatures zijn die intern kunnen worden ingevuld en medewerkers een andere functie krijgen binnen de organisatie.



'De zorg aan onze cliënten is en blijft gegarandeerd', benadrukt de stichting. 'In overleg met cliënten zullen maatwerkafspraken worden gemaakt.'