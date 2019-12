Indrukwekkende uitvaart Zwolse Carla Klompenmaker over Zwolse gracht

Afgelopen maandag overleed de echtgenoot van de markante Zwolse zanger Henk Klompenmaker en een vaartocht over de grachten was haar laatste wens.

Klompenmaker brak vorig jaar landelijk door als zanger. Samen met zangpartner Mick Woearbanaran won hij de The Voice Senior. Maar ongeveer gelijktijdig kreeg Carla te horen dat ze kanker had en nog maar drie weken te leven had. Mick was onder de indruk van haar levenslust. "Ze was een bijzondere vrouw. Ze was ook heel erg positief in haar ziektebeeld. Ze heeft nooit de strijd tegen de ziekte opgegeven. Helaas heeft ze toch verloren."

Gijs

In de boot nemen Henk en zoon Bart naast de kist plaats. Ook bouvier Gijs is mee. "De hond was haar lieveling", zegt Henk. Hij heeft ook afscheid van Carla genomen.



"Eerst zat hij steeds bij de deur te wachten tot ze er aan kwam. Toen ben ik met hem naar de kist gegaan. Hij snuffelde, hij kwispelde en toen was het genoeg. Hij had het in de gaten, dat was fantastisch."

Kerkebrugje

Als de sloep met de kist bij het Kerkebrugje aankomt, blijkt dat er wel honderd mensen zijn gekomen om een laatste eer aan Carla te bewijzen. Ze gooien rozen in het water en meerdere malen volgt een luid applaus. Henk pinkt af en toe een traantje weg.

Warmte

Na afloop van de tocht is Henk nog steeds heel erg onder de indruk. "De warmte van de mensen, zo ongelofelijk mooi. Dat heeft ze verdiend. Ik sta het hele jaar al in de spotlights maar nou is zij aan de beurt. Ik kan alleen maar zeggen: bedankt."

Na de vaartocht is Carla Klompenmaker in besloten kring gecremeerd.