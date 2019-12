ANASTACIA - We Will Rock You!

In een heuse hotelkamer, geprepareerd voor opnames, kreeg ik een kwartier de tijd. Een hele ‘crew’ in de wapens gehesen, want bij ANASTACIA, kun je niet met een camjo-set aankomen natuurlijk. Collega Marc W. nam bovendien zijn hele lichtset mee, Margo dG. assisteerde en hield de grote lijnen in de gaten, Lotte K. bediende camera 2. Hulde aan hen, we kregen 15 minuten precies voor de setup van camera’s, geluid en licht én het complete interview. Ook Anastacia had een crew van vier. Haar eigen make-up en haarartiest Bobby Renooij, Maxim B. van de producent, en nog wat entourage. De plek mochten we niet bekendmaken, laat ik zeggen dat het een zeer ruime hotelkamer was in een spiksplinternieuw hotel in Twente.





Killer Queen

Waarom we dit deden? Wat, dat gesprek met Anastacia? Nou, zij is Killer Queen in de gloednieuwe musical We Will Rock You! die dit weekend in Amsterdam in première gaat. De afgelopen weken heeft de cast en crew gerepeteerd in het theater in Hengelo! En twee handenvol try-outs gedaan. Allemaal stijf uitverkocht. Het verhaal speelt in de verre toekomst, dat is niet nieuw, wel de aanpak van deze musical omdat hier vooral de originele Queen-nummers het stuk dragen. Dus is het veel meer een concert dan een toneelstuk.





We Will Rock You (Foto: RTV Oost)







Queen Rock Musical

Leuk om te weten is dat de regisseur Italiaans is. Massimo Piparo, met een enórme staat van dienst. Logisch dus dat een van de hoofdrolspelers ook Italiaan is. Wat een stem. My Goodness! Dat geldt overigens ook voor Anastacia. Er zitten twee Nederlandse musicalsterren in, Stanley, Anastacia’s tegenspeler en Jeroen. Ook hen spreek ik uitgebreid. Evenals de meiden van de kap/grime, de make-up artiest van Anastacia, en ...

Ach, ga maar gewoon fijn kijken. Een superleuke Kijk-Achter-de-Schermen bij de Queen rockmusical We Will Rock You!

Zondag in OverUIT de Kunst.

