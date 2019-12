Paal klaar voor rentree bij PEC Zwolle, Bel Hassani en Van Polen ontbreken

Kenneth Paal kan morgenavond zijn rentree maken bij PEC Zwolle in de thuiswedstrijd tegen AZ. De linksback is hersteld van de liesblessure die hem de afgelopen weken aan de kant hield.

Iliass Bel Hassani, die in het duel met Feyenoord geblesseerd uitviel, is nog niet inzetbaar. Ook Bram van Polen, Mustafa Saymak en Etiënne Reijnen kampen nog met blessures en Reza Ghoochannejhad is ziek.

Randje van belastbaarheid

De Zwolse ziekenboeg is dus opnieuw behoorlijk gevuld. Trainer John Stegeman heeft niet echt een verklaring voor de hoeveelheid blessures: "Ik heb het nog nooit meegemaakt en ik kan ook niet overal de vinger achter krijgen. Er ik ook een verschil tussen een schop krijgen en een spierblessure; spierblessures ontstaan vaak door overbelasting. En je kunt nooit uitsluiten dat het gebeurt, want topsport is balanceren op het randje van de belastbaarheid. En soms kukel je over het randje heen. Het ligt er ook een beetje aan in welke fase van de competitie je zit; als je bovenin voetbalt, heb je bijna geen blessures."

En soms is er ook bewust een risico genomen, zoals bij Mustafa Saymak. Stegeman: "Dat is een speler die later is binnengekomen, de hele voorbereiding heeft gemist en vorig jaar weinig wedstrijden heeft gespeeld. Hij is uiteindelijk versneld gaan voetballen, omdat we vonden dat we hem nodig hadden. Dat houdt ook een risico in en dat weet je van te voren. Dat risico neem je bewust en dat hoort er ook een beetje bij", aldus de coach.

Laten leiden door resultaten

"We hebben niet de luxe dat we heel veel punten hebben en dat we jongens rustig kunnen brengen. Soms vind je als trainer dat je dat soort jongens nodig hebt om resultaat te halen. En dan laat je je misschien iets te veel leiden door winnen of verliezen. En bij Saymak ging het uiteindelijk verkeerd door een heel ongelukkig moment, want hij ging op een voet staan."

PEC Zwolle wisselt dit seizoen sterke fases in wedstrijden af met hele slechte. Vorige week was er tegen Feyenoord bijvoorbeeld een groot verschil tussen de eerste en de tweede helft. "Doordat we in de eerste helft ongedisciplineerd druk zetten", analyseert Stegeman. "We helpen Feyenoord in een zetel door uit te stappen op het middenveld, door overnames die niet goed verlopen. Communicatie is het toverwoord en we moeten wat geduldiger zijn bij het druk zetten. En áls je het doet, dan moet je het met elkáár gaan doen, zoals we in de tweede helft deden."

Topteam

Tegenstander AZ, dat wordt getraind door voormalig PEC Zwolle-speler Arne Slot, is de nummer twee van Nederland en won de laatste vijf competitiewedstrijden zonder ook maar één tegentreffer te incasseren. Toch ziet Stegeman kansen voor zijn ploeg: "Volgens mij hebben we tegen PSV een uur prima gespeeld, we hebben tegen Ajax een periode heel goed gespeeld, we hebben tegen Feyenoord laten zien wat we kunnen.... AZ is ook een topteam in Nederland en dat is een mooie uitdaging voor ons. Maar zij zijn ook maar gewoon elf mannen die naar de wc gaan en 's ochtends wakker worden."

PEC Zwolle-AZ begint morgenavond om 20.45 uur en is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost.