Wat vind jij: Tabaksfabrikanten en bierbrouwers moeten hun afnemers kunnen belonen

De vergoedingen die tabaksfabrikanten uitkeerden varieerden van een paar honderd tot drieduizend euro per jaar. Het uitdelen van bonussen en vergoedingen om reclame te maken voor tabaksproducten is echter verboden in de Tabaks- en Rookwarenwet.



De korting die bierbrouwers geven aan 'goede' afnemers, de zogeheten hectoliterbonus, is wel toegestaan. Het principe is simpel: hoe meer bieromzet, hoe hoger de korting. Hierdoor wordt meer drinken beloond, met bedragen die op kunnen lopen tienduizenden euro's per jaar.

